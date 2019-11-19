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На дорогах Украины станет больше радаров TruCAM: опубликована карта

19 ноября, 15:02

С 20 ноября приборы фиксации покроют почти все крупные трассы страны

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

С завтрашнего дня, 20 ноября, радары TruCAM будут осуществлять измерение скорости на 186 участках и покроют почти все крупные трассы Украины. С 20 ноября добавляется еще 57 участков, где будут работать TruCAM. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД).

"Всего на дорогах Украины будет работать 115 приборов TruCAM, а измерения будет осуществляться на 186 участках", – заявил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

По данным МВД, с начала использования "трукамов" в октябре 2018 года патрульные полицейские привлекли к ответственности более 350 тысяч нарушителей.

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В ведомстве напомнили, что на участках, где работают TruCAM, установлены соответствующие знаки, которые предупреждают о фото- и видеофиксации нарушений, а также стоят служебные автомобили с включенными синими проблесковыми маячками.

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Напомним, с 19 сентября на дорогах Украины уже добавилось 17 новых участков, на которых осуществляется контроль скоростного режима с помощью лазерных измерителей скорости.

Как известно, радары для фиксации нарушений скоростного режима вернулись на дороги Украины в октябре-2018 после четырехлетней паузы и ряда резонансных ДТП.

Нарушителям скоростного режима грозят штрафы. Постановление выносится в электронном виде, на планшете, сразу заносится в базу и распечатывается в бумажном варианте. Штрафы остались неизменными – 255 гривен за превышение больше чем на 20 км/ч, и 510 гривен – если превышение составляет более чем на 50 км/ч.

Возвращение на дороги ручных измерителей скорости, – это первый шаг правительства к уменьшению количества погибших в авариях. Следующий этап – установка на патрульные машины мобильных устройств. Они будут фиксировать нарушения даже во время движения полицейских авто. Впоследствии улицы и трассы оснастят автоматическими камерами, о которых в правительстве говорят уже несколько лет.

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МВД водители карта полиция радары скоростной режим TruCam

Источник: Сегодня

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