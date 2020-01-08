На дороги потратят рекордные деньги: какие трассы отремонтируют в 2020 году

/ Фото: Укравтодор

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В 2020 году на автомобильные дороги из госбюджета направят рекордную сумму. Помимо этого, "Укравтодор" планирует брать кредиты, чтобы отремонтировать как можно больше трасс.

Какие дороги сделают в 2020 году, узнавал сайт "Сегодня".

Денег могло быть больше

На дороги в этот раз выделили рекордную сумму – 69,7 млрд грн. Это на 15,2 млрд больше, чем было в 2019-м, но меньше, чем должно быть (73,7 млрд грн). Планировалось, что в 2020 году 100% акцизов с горючего направят на дороги. Но во время принятия госбюджета финансирование немного сократили.

"Изначально планировалось, что в Дорожный фонд пойдет 100% акцизов. Но во время принятия бюджета часть денег направили на другие цели. По факту, в Фонд будет перечислено порядка 90% акциза. Насколько это отразится на планах по ремонту дорог, будет зависеть от того, получится ли найти дополнительные источники финансирования", – пояснил Александр Кава, экс-заместитель министра инфраструктуры.

Из 73,7 млрд грн направят в Дорожный фонд 69,7 млрд. Больше всего потратят на дороги государственного значения – 38 млрд грн. А на местные дороги – 22,2 млрд грн. Немного больше 3 млрд грн пойдет на обеспечение безопасности на дорогах. Еще 6,3 млрд "Укравтодор" должен заплатить по долгам.

Фото: КГГА

В 2020 году будет отремонтировано более 4000 км дорог государственного и местного значения, поделились в "Укравтодоре". Часть дорог сделают за счет международных финансовых организаций.

"Нам необходимо больше ресурсов, чтобы показать качественные изменения по всей стране. Мы с правительством и Министерством финансов нашли возможность дополнительно направить на ремонт дорог 20 млрд грн кредитов под государственные гарантии. В Верховной Раде уже зарегистрированы два законопроекта, принятие которых поможет использовать эти средства", – рассказал сайту "Сегодня" руководитель "Укравтодора" Александр Кубраков.

Какие дороги отремонтируют

Основные проекты "Укравтодора" в 2020 году:

строительство первой очереди моста через Днепр в Запорожье;

реконструкция трассы Н-31 Днепр – Решетиловка;

реконструкция скоростного шоссе Северной объездной дороги Житомира по трассе М-06;

продолжение проекта GO Highway (в Винницкой и Хмельницкой областях);

завершение реконструкции дороги М-03 на участке Лубны – Полтава – Валки;

завершение строительства Юго-Западного объезда Полтавы;

капитальный ремонт трассы М-01 на участке Киев – Копти;

ремонт трассы Н-23 на участке Кропивницкий – Кривой Рог;

завершение ремонта трассы Н-11 Днепр – Кривой Рог – Николаев и другие.

/ Фото: Укравтодор

Также будут проведены международные тендеры и ожидается начало работ на проектах капитального ремонта трассы М-05 Киев – Одесса в Черкасской области и строительство Северного объезда Львова за счет кредитов Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).

"Мы ставим перед собой две понятных задачи – это качественные дороги и отсутствие коррупции. 2020-й будет годом важных изменений, которые необходимы для достижения поставленных целей. Мы уже проводим полное обновление руководящего состава. Без этого невозможно преодолеть коррупцию и двигаться дальше. Следующим шагом будет создание равных и прозрачных тендерных условий – мы работаем над разработкой типовой документации, которая даст всем игрокам рынка одинаковые шансы на выигрыш. Еще одной приоритетной задачей является обеспечение независимого контроля качества дорог, который возможен при работе с иностранными экспертами. Ну и, конечно, 2020-й станет годом масштабного привлечения средств МФО (Международные финансовые организации. – Ред.) на ремонт дорог", – рассказал Александр Кубраков.

Напомним, правительство поставило цель за ближайшие пять лет отремонтировать основные дороги в Украине – а это 24 тыс. км.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" пообщался с украинским представителем FIDIC – международной федерации инженеров-консультантов, которая более 100 лет регулирует отношения между участниками строительства объектов и проверяет выполнение работ, в том числе и по ремонту дорог. Читайте интервью: "Контроль качества дорог у нас практически отсутствует".

О проблемных дорогах говорили и с премьером Алексеем Гончаруком в эксклюзивном интервью на канале "Украина 24".

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