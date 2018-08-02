На продажу выставили эксклюзивный Ferrari Шумахера

Сегодня, 07:21

По слухам, цена составит не менее миллиона долларов

В Швейцарии продается особый суперкар Ferrari Enzo, ранее принадлежавший Михаэлю Шумахеру. Цена Феррари не сообщается, но по слухам, она составит не менее миллиона долларов, сообщает Motor1.

Ferrari Enzo оснащен 6,0-литровым V12 мощностью 660 л. с. Он разгоняется до 100 км/ч за 3,4 с и развивает 350 км/ч.

Ferrari Шумахера несколько отличается от стандартной модели. Его комплектацию пополнили электростеклоподъемники и аудиосистема Bose. Салон отделан дорогой кожей Cuoio.

Кроме того, у автомобиля титановые колесные диски и красные тормозные суппорты, а сиденья и пороги украшены логотипами Шумахера. Также руководители Феррари оставили свои автографы с пожеланиями на нижней части капота.

Шумахер пользовался купе Ferrari Enzo в Швейцарии. Суперкар проехал всего 8363 км. Его уже пытались продать в 2013 году, но тогда покупатель не нашелся. Это, кстати, не первый Ferrari Шумахера, выставленный на продажу – в прошлом году даже его гоночный болид продавали.

Напомним, в Китае женщина арендовала Ferrari и разбила машину через несколько минут.

Как сообщалось ранее, в Восточном Китае, в провинции Аньхой, произошло массовое ДТП, в котором пострадало более 30 автомобилей. 4 из них воспламенилось. Образовалась огромная пробка. 

Также масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием 31 автомобиля произошло в центральной китайской провинции Хэнань.
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ТопЖыр

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