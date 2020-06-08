На топливо для автомобилей хотят ввести высокие пошлины

В карман рядового автомобилиста опять хотят залезть. И не только в карман автомобилистов, но и всех украинцев, так как речь идет о значительном повышении цены топлива, которая, как известно, присутствует в цене любого товара или услуги.

На этот раз инициаторами стали украинские госструктуры, занимающиеся добычей нефти и газа и производством нефтепродуктов. Они предложили ввести пошлины на импортные дизельное топливо и сжиженный автомобильный газ.

Чем вызвана такая инициатива, кто на самом деле от этого выиграет, а кто проиграет, выяснил сайт "Сегодня".

Откуда "растут ноги"

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История с повышением пошлин началась еще зимой, когда "Укртатнафта", "Укрнафта" и примкнувшая к ним "Укргаздобыча" подали совместное заявление-жалобу в Межведомственную комиссию по международной торговле (МКМТ) при Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства с требованиями провести антисубсидиарное расследование. И по его результатам ввести пошлину на импорт дизельного топлива и сжиженного автомобильного газа из РФ.

Компании хотят, чтобы ввели импортные пошлины в размере 8,46% в этом году, с последующим увеличением ее каждый год – до 25,4% с 2024 года. Основным доводом производителей является демпинг со стороны российских экспортеров благодаря государственной поддержке. Окончательное решение о повышении пошлин принимает Кабмин, если МКМТ рекомендует их поднять. Если не рекомендует, то вопрос на заседание правительства не выносится.

О попытке повышения пошлин на топливо также читайте в материале "На топливном рынке Украины разгорается скандал из-за пошлин: что будет с ценами".

На днях МКМТ должна была вынести свое решение по жалобе, и оно, по имеющейся информации, было отрицательным – в жалобе отказать как безосновательной. Подробные аргументы, подкрепленные расчетами и выводами экспертов – ниже. Но вкратце – заявление направлено на дальнейшее снижение конкуренции на украинском рынке нефтепродуктов, усиление на нем позиций группы "Приват", контролируемой одним известным олигархом.

Специалистов назвали "пособниками оккупантов"

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Лоббистам олигарха, среди которых были народные депутаты, удалось, подключив СМИ, заблокировать вынесение решения Межведомственной комиссией об отказе в введении пошлин и проведения расследования.

На членов комиссии (уровень – заместители министров, госсекретари, которые понимают подоплеку проблемы) навесили ярлык "пособников оккупантов" и "защитников страны-агрессора". Это сработало, принятие решения отложили.

У специалистов есть веские основания полагать, что под ура-патриотическими лозунгами возможно продавливание другого решения – ввести пошлины. Теперь слово цифрам и экспертам рынка нефтепродуктов.

Что сейчас происходит на рынке

Как разъяснил нам директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, Украина остается импортозависимой страной: в 2019 году импорт дизтоплива составил 88% в национальном балансе, сжиженного газа — 78,5%.

"Требования закрыть рынок лоббируются весьма глупо, путем придумывания фейков, например, о демпинге российских НПЗ, – констатировал Сергей Куюн. – Между тем, цифры говорят о другом: таможенные цены на российское дизтопливо в 2017—2019 гг. были выше мировых: в 2017 году на 16 долл./т, в 2018-м — на 22 долл./т, в 2019-м — на 27 долл./т. В случае, если бы закупочные цены были ниже мировых, вот это был бы демпинг".

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Ныне украинские компании обеспечивают всего 14% рынка дизтоплива – это 1 млн т. Дизельное топливо, выпускаемое кременчугской "Укртатнафтой", востребовано в Украине, но его не хватает. "Укртатнафта" имеет планы по увеличению переработки нефти в 1,5 раза — с 3−3,5 млн т до 5 млн т. Однако сроки пока неясны, нужны дополнительные работы и серьезные инвестиции для восстановления мощностей.

Не лучше и ситуация со сжиженным газом: своего по-прежнему недостаточно, приходится покупать с переплатой.

Что будет, если ввести пошлины

Результатом введения пошлин на российские дизтопливо и сжиженный газ станет повышение цен на ДТ внутреннем рынке и увеличение затрат потребителей, уверены эксперты рынка нефтепродуктов. Уже при пошлине 8,46% на ДТ из России его импорт прекратится. В таком случае, где мы возьмем 2,5 млн т дизтоплива, которое сейчас покупаем в РФ? Прежде всего, в Беларуси, где его делают из российской нефти. То есть "патриотично" будем стимулировать поставки не российских нефтепродуктов, а российской нефти. Доля белорусского импорта вырастет с нынешних 35% до 60% украинского рынка.

Не вызывает сомнений, что белорусы цену снова поднимут. В прошлом году подняли, как только была введена 3,75%-ная спецпошлина на трубопроводные поставки дизтоплива из России. Это автоматически перешло на стелы АЗС. Пострадали не российские трейдеры, а украинские потребители дизтоплива, включая Минобороны, "Укрзализныцю" и обычных граждан. Неужели Кабмин снова хочет наступить на те же грабли?

Нужно понимать, что если подорожает импортируемое из России ДТ, то ДТ украинского производства и импортируемое не из России тоже поднимется в цене, подтянувшись до цены импорта из РФ. Это приведет к дополнительному всплеску инфляции.

Введение пошлин на российский сжиженный газ вплоть до предлагаемых 25% от стоимости, не будет иметь для рынка никаких последствий, кроме пропорционального роста цены в рознице. Система поставок останется прежней из-за отсутствия альтернативы российскому импорту. При этом цены на автогаз и так растут "семимильными шагами".

"С учетом высокой импортозависимости, в Украине выстроена единственно правильная система снабжения нефтепродуктами: рынок максимально открыт, обеспечена повышенная конкуренция между внешними и внутренними поставщиками и это гарантирует оптимальную цену. Предложенное введение пошлин разрушит эту конструкцию, приведет к росту цен и повысит риски сбоев в обеспечении топливом", — считает Сергей Куюн.

Зачем это "Привату"?

Монополизация поставок и, как следствие, рост цен на нефтепродукты — это кратко о реализуемой приватовцами программе.

Сергей Куюн напомнил, что Кременчуг по мощности может сам закрыть все потребности страны в моторных топливах. Но для этого надо инвестировать. Однако намного проще заработать денег, ничего не вложив, а подняв цены для потребителей.

Конкуренция на топливном рынке Украины сейчас очень слабая – импортное ДТ продается в Украину с дополнительной наценкой в 20 долл./т, по сравнению с другими странами. А в случае введения импортной пошлины эта наценка будет еще на 70 долл./т выше. Все это ради того, чтобы контролируемый группой "Приват" Кременчугский НПЗ мог еще больше зарабатывать.

Что потеряют от пошлин государство и потребители

Последствием для государства и для потребителей будет общее удорожание непосредственно топлива на 11 млрд грн. в этом году. По оценкам "А-95", только на первом этапе введения пошлин рост цен на дизтопливо составит минимум 1,1 грн/л, на сжиженный газ — 0,55 грн/л. Так как топливная составляющая есть в любой продукции и услуге, общие дополнительные затраты предприятий и граждан только в этом году составят около 40 млрд грн.

Государство и люди потеряют эти деньги, а кое-кто всем известный получит сверхприбыль за счет дополнительных расходов государства и граждан.

Удар под дых аграриям и обороне

Потребление дизтоплива в Украине – 7 млн т, импортируемое из России ДТ составляет 36% или больше 2,5 млн. т. Основные потребители: население, армия, сельхозпроизводители, транспортные компании. Это те, кто пострадают, если будет введена импортная пошлина на ДТ.

Сильный удар придется на незащищенные слои населения, которые пользуются экономичными автомобилями на дизтопливе. А также на малый и средний бизнес, который и без того находится в критическом положении из-за карантинных ограничений.

Техника украинской армии работает на дизтопливе, его подорожание приведет к тому, что из госбюджета, который недополучает плановые доходы из-за карантина, придется платить дополнительные деньги, дабы армейская техника могла работать, а наши военные – противостоять стране-агрессору. Поэтому повышение пошлин – это удар по обороноспособности страны.

Из отраслей экономики особенно сложно придется аграриям, а Украина весьма зависит от объемов экспорта сельхозпродукции. Из-за повышения расходов на дизтопливо наша агропродукция станет неконкурентоспособной на внешних рынках. Агроэкспорт упадет, резко сократится поступление валюты в страну. Из-за этого девальвирует гривня и вырастет инфляция.

Не первый раз

Заметим, что попытка добиться преференций себе за счет всех остальных – далеко не первая со стороны гурппы "Приват".

В марте 2018 года "Укртатнафта" подавала в Минэкономики заявление с требованием ввести ограничения на импорт нефтепродуктов. Заявление не было принято.

В августе 2019 года была введена импортная пошлина на трубопроводные поставки ДТ из России, последствием чего стал рост его цены на внутреннем рынке Украины.

В декабре 2019 года "Укртатнафта" предлагала поднять акциз на сжиженный газ. Соответствующую правку в законопроект №2317 вносила депутат Василевская-Смаглюк, ранее долгое время работавшая на телеканале "1+1". Ее инициатива предполагала рост акциза на автомобильный газ в 2,7 раза, что привело бы к росту цены на него на 5 грн/л. Тогда правка не прошла.

Группа "Приват" владеет единственным работающим нефтеперерабатывающим заводом Украины, контролирует самую большую сеть АЗС в Украине. Монопольное положение группы "Приват" на рынке обычно приводит к проблемам для потребителей. Примерами являются одновременное закрытие группой "Приват" всех своих заправок в 2014 году (попытка надавить на Кабмин). Аналогичный случай имел место в 2008 году, когда были закрыты все заправки группы "Приват" в Днепропетровской области.

В 2018 году входящее в группу "Приват" предприятие "Днепроазот" остановило производство жидкого хлора, являясь его монопольным производителем в Украине, что поставило все водоканалы страны на грань остановки.

Теперь снова группа "Приват" пытается усилить свое монопольное положение на рынке нефтепродуктов.

Выводы

Эксперты уверены: если будет введена пошлина на импорт дизтоплива и сжиженного газа, государство и граждане страны понесут дополнительные расходы, а упомянутые частные компании получат сверхприбыль. Поэтому нельзя ни в коем случае допустить принятия антигосударственного и антинародного решения о введении пошлин.

О том, к чему приведет введение пошлин на импортное топливо, также смотрите в сюжете "Сегодня":

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