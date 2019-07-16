На всех украинских АЗС могут появиться зарядки для электрокаров

Минрегионстрой инициирует новое изменение строительных норм

Электромобили. В МинЖКХ хотят к 2030 году обустроить зарядками все парковки в стране. Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Украине продолжают обновлять Государственные строительные нормы (ГСН). Так, Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ предложило внести изменения, согласно которым автозаправочные станции (АЗС) будут обязаны проектировать зарядные станции для электромобилей.

"Мы уже внесли изменения в строительные нормы об обязательном обустройстве электрозарядок на парковках. Сейчас же есть предложение об обязательном устройстве электрозарядних станций и на АЗС", – заявил замглавы ведомства Лев Парцхаладзе.

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По его словам, эксперты и специалисты по разработке ГСН уже активно изучают предложение внести новые изменения в строительные нормы.

"Чтобы на новых и реконструированных АЗС в обязательном порядке проектировались зарядки для электромобилей", – объяснил Парцхаладзе.

Замминистра напомнил, что с 1 июля 2019 года вступили в силу изменения в строительные нормы относительно автостоянок и гаражей, которые ввели обязательное устройство 5% машиномест на новых или реконструированных парковках с возможностью подзарядки электрозарядками. По его словам, эта норма будет постепенно пересматриваться и увеличиваться.

"Мы смотрим на перспективу, поэтому стараемся, чтобы к 2030 году все 100% машиномест на украинских парковках были с электрозарядками. И во всех других общественных местах они обязательно появлялись. В первую очередь, на автозаправках и возле жилых домов", - отметил Парцхаладзе.

Напомним, что в июле ДТЭК запустил четыре скоростных зарядных станции STRUM мощностью 50 кВт на трассе между Киевом и Одессой, и еще 5 станций между Киевом и Львовом. Станции расположены на расстоянии 100-150 км друг от друга, позволяют зарядить батарею электромобиля за 20-40 минут, и перемещаться между городами-миллионниками с двумя-тремя остановками на кофе. До конца года ДТЭК планирует инвестировать 30 млн грн в развитие электрозарядной инфраструктуры, расширив количество скоростных станций до 23 штук.

Как сообщалось, Украина также входит в число стран, в которых популярность электрокаров стремительно растет. Кроме частного, в стране развивается и корпоративный сегмент использования "заряженных" авто:

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