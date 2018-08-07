На заводе Ford сфотографировали 10-миллионный Mustang

Сегодня, 05:34

Юбилейный Mustang — это версия GT в комплектации Premium


Фото: instagram.com/official_ford_guy

Фото: instagram.com/official_ford_guy

В Сети появились фотографии белого кабриолета Ford Mustang, который, по предварительной информации, стал 10-миллионным экземпляром модели. Официальное объявление от Ford ожидается на этой неделе. Снимки кузова и полностью собранной машины в своем Instagram опубликовал пользователь official_ford_guy.

Юбилейный Mustang — это версия GT в комплектации Premium. Такие машины оснащаются 5,0-литровым двигателем V8, отдача которого составляет 466 лошадиных сил и 569 Нм крутящего момента, шестиступенчатой "механикой" с функцией перегазовки или 10-диапазонным "автоматом".

В список оснащения светодиодная головная оптика и противотуманные фары, задний диффузор, двухзонный климат-контроль, фоновая подсветка салона, камера заднего вида, а также медиакомплекс SYNC 3.

Цена кабриолета в Америке составляет минимум 44 855 долларов. 

Ранее мы писали, что классический "Мустанг" превратили в беспилотник. Автомобиль примет участие в соревновании по подъему на холм и проедет трассу в полностью автономном режиме.

Напомним, украинец превратил "Запорожец" в Ford Mustang. Умелец полностью изменил дизайн кузова и переработал техническую начинку машины.

Также смотрите видео, как "Барби-Мустанг" оснастили мотором от мотоцикла Honda.
Ford, mustang, Ford Mustang

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Мотор

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