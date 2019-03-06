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На Женевском автосалоне представили самый дорогой автомобиль в мире: видео

Сегодня, 07:46

Модель была представлена в единственном экземпляре и уже нашла своего покупателя

На Женевском автосалоне представили самый дорогой автомобиль в мире: видео Авто Модель была представлена в единственном экземпляре и уже нашла своего покупателя

Производитель спортивных автомобилей класса "люкс" Bugatti Automobiles SAS представил на Женевском автосалоне новый гиперкар. Поводом стала 110-я годовщина французской компании.  

Представленная модель La Voiture Noire ("черный автомобиль") стала самым дорогим автомобилем в мире. Как сообщается на сайте компании, уникальный гиперкар изготовлен в единственном экземпляре и стоит 11 миллионов евро. Отмечается, что La Voiture Noire посвятили легендарному Bugatti Type 57 SC Atlantic 1936 года выпуска.

"La Voiture Noire – это больше, чем воспоминание об Atlantic. Мы отдаём дань уважения давней традиции, Франции и творчеству Жана Бугатти, – отметил президент компании Стефан Винкельман. – В то же время мы переносим экстраординарные технологии, эстетику и исключительную роскошь в новую эпоху".

Отмечается, что автомобиль уже нашел своего покупателя, чье имя не разглашается.

Напомним, американцы скрестили Bugatti, Corvette и Audi TT. Необычное ретро-авто выставили на аукцион.

Ранее мы писали, что Bugatti представит особую версию гиперкара Chiron за пять млн евро: все машины уже распроданы. Bugatti Chiron Divo оснастят гоночной трансмиссией, но статус дорожной машины у гиперкара сохранится.

Также сообщалось, что актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер продал свой Bugatti Veyron за 2,5 миллиона долларов. Покупателем стал дилер по продаже люксовых машин Оби Океке. Гиперкар, пробег которого составляет 1600 километров, он купил для перепродажи.

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Тег автосалон, женевский автосалон, Bugatti, гиперкар

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metronews

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