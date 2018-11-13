Нацбанк Украины перешел на электромобили

НБУ уже передал 279 собственных авто на баланс Минобороны для нужд в проведении АТО, СБУ, Пограничной службе, разведке

Нацбанк Украины пересаживается на электромобили, о чем свидетельствуют фотографии и сообщение на официальной странице учреждения в Facebook.

Помимо этого сообщается, что в течении последних четырех лет финучреждение радикально сократило собственный автопарк дизельных и бензиновых автомобилей.

НБУ уже передал 279 собственных авто на баланс Минобороны для нужд в проведении АТО, СБУ, Пограничной службе, разведке и другим силовым государственным учреждениям.

Кроме того, часть топливных авто Нацбанка было выставлено на аукцион через систему Prozorro, из которых 10 уже было реализовано.

В тоже время, сумму полученную от реализации автомобилей, также как и потраченную на электрокары в финансовом учреждении пока не сообщили.

Напомним, на электромобили Hyundai Ioniq Electric ранее пересела компания ДТЭК, которая закупила 7 таких электрокаров для своего автопарка. Переход происходит не одномоментно, а постепенно – по мере износа автомобилей, которые используются сейчас.

1 июня энергетическая компания ДТЭК запустила сеть скоростных зарядных станций для электромобилей (EV) под брендом STRUM.