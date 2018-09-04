Началось производство первого электрического кроссовера Audi

На одной зарядке e-tron способен проезжать до 400 километров и полностью восполнять запас энергии за 30 минут

На заводе Audi, расположенном в бельгийской коммуне Ворст, стартовало серийное производство электрического кроссовера e-tron. Первым с конвейера сошел вседорожник в красном цвете, называющемся Misano Red. Публичная презентация новинки состоится 17 сентября в Сан-Франциско.

Первый "батарейный" Audi оснащается двумя электромоторами суммарной мощностью 360 лошадиных сил. В спортивном режиме работы управляющей электроники отдача может кратковременно повышаться до 408 сил. На одной зарядке e-tron способен проезжать до 400 километров и полностью восполнять запас энергии за 30 минут (при использовании станций скоростной зарядки).

Особенностью Audi e-tron стала особая система рекуперации энергии, которая обеспечивает до 30 процентов запаса хода. При этом уровень рекуперации можно выбирать с помощью подрулевых переключателей: в наименее интенсивном тормозной момент при движении накатом отсутствует, в максимальном — электрокар начинает интенсивно замедляться при сбросе газа.

Помимо этого, e-tron — первый серийный автомобиль, для которого в качестве опции предложат виртуальные боковые зеркала — камеры, картинка с которых транслируется на OLED-дисплеи, установленные чуть ниже боковых стекол.

Напомним, Audi отметит отказ от механических коробок передач особой серией седана A4. Тираж "драйверских" седанов особой серии составит 40 экземпляров.

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