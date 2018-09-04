Началось производство первого электрического кроссовера Audi

Сегодня, 06:43

На одной зарядке e-tron способен проезжать до 400 километров и полностью восполнять запас энергии за 30 минут

Фото: audi.ru
Фото: audi.ru

На заводе Audi, расположенном в бельгийской коммуне Ворст, стартовало серийное производство электрического кроссовера e-tron. Первым с конвейера сошел вседорожник в красном цвете, называющемся Misano Red. Публичная презентация новинки состоится 17 сентября в Сан-Франциско.

Первый "батарейный" Audi оснащается двумя электромоторами суммарной мощностью 360 лошадиных сил. В спортивном режиме работы управляющей электроники отдача может кратковременно повышаться до 408 сил. На одной зарядке e-tron способен проезжать до 400 километров и полностью восполнять запас энергии за 30 минут (при использовании станций скоростной зарядки).

Особенностью Audi e-tron стала особая система рекуперации энергии, которая обеспечивает до 30 процентов запаса хода. При этом уровень рекуперации можно выбирать с помощью подрулевых переключателей: в наименее интенсивном тормозной момент при движении накатом отсутствует, в максимальном — электрокар начинает интенсивно замедляться при сбросе газа.

Помимо этого, e-tron — первый серийный автомобиль, для которого в качестве опции предложат виртуальные боковые зеркала — камеры, картинка с которых транслируется на OLED-дисплеи, установленные чуть ниже боковых стекол.

Напомним, Audi отметит отказ от механических коробок передач особой серией седана A4. Тираж "драйверских" седанов особой серии составит 40 экземпляров.

Ранее мы писали, что в Украине заметили самый дорогой и мощный кроссовер AudiAudi Q8 – флагман во внедорожной линейке немецкой марки.

Также сообщалось, что новый Audi Q3 показали на видео. Q3 будет отличаться массивной решеткой радиатора и адаптивной светодиодной оптикой.
производство, электромобиль, Audi, электромобили

Вы сейчас просматриваете новость "Началось производство первого электрического кроссовера Audi". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Мотор

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Авто

В Украине заметили самый дорогой и мощный кроссовер Audi

11 Августа, 05:22

Audi Q8 – флагман во внедорожной линейке немецкой марки

Авто

Фото: Hyundai Motor Group

Audi и Hyundai будут вместе создавать водородные автомобили

21 Июня, 04:44

Также компании намерены обменяться лицензиями на подобные разработки и в будущем использовать одинаковые агрегаты
Загрузка...

Евросоюз

Фото: AFP

В Германии арестовали директора автоконцерна Audi

18 Июня, 15:05

Его задержали из опасений, что он может препятствовать расследованию

Авто

Скрин с видео

Спортбайк Ducati и суперкар Audi сравнили в гонке по прямой: видео

26 Мая, 06:38

Обе марки входят в состав концерна Volkswagen
Загрузка...