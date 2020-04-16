Нацполиция закупает кроссоверы: потратят почти 100 млн гривен

Ведомство разместило заявку на тендер в системе ProZorro

Национальная полиция Украины, глава которой в марте заработал 121 435 гривен, планирует в апреле 2020 года закупить 200 легковых автомобилей. Об этом свидетельствуют данные электронной системы госзакупок ProZorro.

Речь идет о тендере на закупку "легковых автомобилей специализированного назначения типа универсал (кроссовер)". Ожидаемая стоимость таких авто – 97,74 млн гривен, источник финансирования – государственный бюджет Украины.

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Заявка на тендер подана 9 апреля, конечный срок подачи тендерных предложений – 21 апреля, а начало аукциона назначено 22 апреля. Предполагается, что поставка товара должна произойти до 17 июня.

Напомним, ранее в Украине перевели все закупки на ProZorro в электронный формат. При этом в Украине предполагается обязательное использование системы закупок ProZorro при закупках от 50 тысяч гривен и возможность для бизнеса на протяжении 24 часов исправлять ошибки в тендерных предложениях.

Также мы рассказывали, что еще в 2019 году в Украине состоялись первые открытые аукционы по международным стандартам:

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