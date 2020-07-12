Наказание за пьяное вождение смягчили: какие теперь штрафы

В Украине отменили уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде, но увеличили штрафы

1 июля вступил в силу закон, который вводит уголовную ответственность за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. А день спустя президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, отменяющий уголовную ответственность за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Сайт "Сегодня" разобрался, что по итогу грозит пьяным водителям и почему изменили наказание.

Как менялось законодательство

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Вступивший в силу 1 июля закон № 7279-д был принят еще в 2018 году. Главное новшество – вождение в пьяном виде квалифицировали как уголовное преступление, а не административное нарушение.

Согласно новому закону, уголовная ответственность должна была наступать в таких случаях: вождение в нетрезвом состоянии, допуск за руль нетрезвого лица, отказ пройти медицинское освидетельствование на опьянение, употребление водителем алкоголя после ДТП.

К тому же, выросли штрафы для пьяных водителей:

за нарушение вышеупомянутых правил — от 17 тыс. до 34 тыс. грн, а также лишение права управлять транспортным средством на срок до 3 лет;

при повторном правонарушении — штраф до 51 тыс. грн с лишением права вождения от 2 до 3 лет.

Но 17 июня 2020 нардепы приняли закон № 3314, который отменяет уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде. 2 июля его подписал президент, и закон вступил в силу на следующий день после публикации.

Что теперь угрожает нетрезвым водителям

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Ответственность за вождение в нетрезвом состоянии снова стала административной, как до 1 июля 2020 года, а вот штрафы выросли.

Неразбериха возникает с теми водителями, которые попались на пьяном вождении в период действия уголовной ответственности за пьяное вождение, а также с теми, на кого составили административные протоколы до 1 июля, но само дело не рассмотрели.

"2 июля президент Украины подписал закон, которым статья 286-1 Уголовного кодекса Украины — отменяется. Это означает, что за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения лицо будет по-прежнему нести административную ответственность. Новые изменения вступают в силу со дня, следующего после дня опубликования. Что касается ст. 130 Кодекса об административных правонарушениях, внесенными изменениями увеличен административный штраф за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. С 1 июля размер штрафа составляет 17 тыс. гривен. Ранее штраф составлял 10 200 гривен", — поясняет Евгений Рияко, адвокат, управляющий партнер ЮК RIYAKO & PARTNERS.

Юристы считают, что нетрезвые водители, которых успели поймать за период действия закона об уголовной ответственности, будут притянуты за административное правонарушение.

"Лица, которых начали привлекать к уголовной ответственности за совершение такого проступка, освобождаются от нее, и к ним применяется административная ответственность. В пояснительной записке к закону, который отменяет уголовную ответственность, в том числе за вождение в нетрезвом состоянии, говорится о том, что Кабинет министров Украины и правоохранительные органы с 22.11.2018 не смогли подготовить соответствующие нормативно-правовые акты, не создали необходимые подразделения и не определили исполнителей", — поясняет Василий Рущак, адвокат, управляющий партнер ЮФ PROPERTY.

Адвокат еПраво и эксперт гражданской платформы LEAD office Тарас Гук полагает, что по нарушителям, попавшимся до 1 июля, дела которых не рассмотрены, суды будут принимать решения в индивидуальном порядке.

"Если руководствоваться формальным подходом, закон, которым введена уголовная ответственность, амнистировал всех этих водителей. Сейчас суды будут по своему усмотрению решать, закрывать такие дела, или привлекать нарушителей к ответственности, которую уже отменили. Важно, что сейчас полиция оформляет всех нетрезвых по админпротоколам", — поясняет Гук.

На брифинге МВД поясняли, что в законе, который вводил уголовную ответственность за "пьяное" вождение, была слишком сложная процедура. Так, патрульная полиция после остановки нарушителя должна была вызывать штатного дознавателя, который бы все оформил, составил акт освидетельствования и только через 72 часа подписывали подозрение и направляли в суд.

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Адвокат Тарас Гук также считает, что процедура была неэффективной.

"Если оформлением материалов по административной ответственности водителя занималась патрульная полиция (штат 12000), то уголовную ответственность документирует дознаватель в составе следственной группы из участка полиции. Эти следователи и до этого были загружены, а сейчас им добавили массовое нарушение, ежедневно до 1000 нетрезвых водителей фиксируется. Оформление одного пьяного водителя вместо 1 часа патрульного теперь занимает 3-5 часов работы следователей и того же патрульного", — поясняет Гук.

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Как наказывают пьяных водителей за границей

В пресс-службе Федерации автопрома Украины нам рассказали, что опыт стран ЕС показывает, что уголовная ответственность начинается с превышения допустимого содержания алкоголя в крови водителя и призвана уменьшить количество ДТП в целом. Лидерами по размерам штрафов в Европе считаются скандинавские страны. Несмотря на то, что, к примеру, в Швеции, как и в Украине, относительно низкая предельная граница допустимого алкоголя в крови (0,2 промилле), сумма штрафа для подобного нарушения напрямую зависит от уровня доходов водителя.

"Минимальный размер штрафа — сумма, которую водитель зарабатывает за 40 дней. А содержание алкоголя в крови более допустимой нормы грозит водителю лишением свободы на срок до двух лет. Есть и другой пример – скажем, Германия, где минимальный штраф за минимальное содержание алкоголя в крови составляет 500 евро, что несет за собой административную ответственность. И в случае превышения допустимой нормы 0,5 промилле правонарушителю грозит уже уголовная ответственность и штраф, как и в Швеции, соответствующий уровню его доходов. Что касается тюремного заключения, то в Германии оно грозит тем, кто попадается повторно. В Польше же можно лишиться водительского удостоверения на срок до 10 лет и оказаться в тюрьме на срок до двух лет, если уровень алкоголя в крови превышает 0,5 промилле. В этой стране по статистике значительное количество ДТП (9% от общего количества ДТП) происходит именно по вине водителей в состоянии алкогольного опьянения",— отмечают в Федерации автопрома.

Эксперты добавляют, что лидером по жесткости наказаний пьяных водителей остается Япония. Именно там был выписан самый крупный штраф в истории — 2,5 миллиона долларов за вождение в нетрезвом виде и ДТП с пострадавшими. При этом в Японии наказание распространяется даже на пассажиров, которые не остановили пьяного водителя.

О том, как в Украине работает автоматическая фото и видеофиксация нарушений ПДД, смотрите в сюжете "Сегодня":

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