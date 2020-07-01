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Налоги на импорт авто: в Раде предложили ввести льготы, но не для всех

1 июля, 14:14

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

В парламенте зарегистрировали законопроект об изменениях в Налоговом кодексе

Помимо идеи вернуть льготное растаможивание "евроблях", в Верховной Раде предлагают отменить НДС при импорте автомобилей для участников боевых действий и лиц с инвалидностью. Речь об этом идет в законопроекте № 3704, карточка которого размещена на официальном сайте парламента.

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Авторы документа предлагают внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс с 1 января 2021 года.

Предполагается, что льгота будет распространяться на автобусы, легковые автомобили, грузовики до 3,5 тонны и прицепы к ним.

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Исключением должны стать дорогие транспортные средства, сумма таможенных платежей за которые превышает 43 размера минимальной зарплаты. Сейчас это более 200 тысяч гривен.

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Кроме того, льготы не хотят распространять на автомобили, ввезенные с территории страны-агрессора.

Напомним, карантин подорвал продажи авто в Украине. По данным ведущих автодилеров, общий объем продаж новых авто за первые пять месяцев 2020 года в сравнении с тем же периодом прошлого года упал чуть более чем на 7%.

Кроме того, новости "Сегодня" ранее рассказывали о запуске правительственного мобильного приложения "Дія", в котором в электронном виде представлены водительские права и техпаспорт на автомобиль:

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авто льготы НДС импорт Налоговый кодекс автомобили

Источник: Сегодня

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