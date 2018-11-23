Налоговые льготы на электромобили продлили до 2022 года

Ввоз электрокаров все еще не будет облагаться НДС и акцизом

Верховная Рада продлила до 2022 года срок освобождения электромобилей от налога на добавленную стоимость (НДС) и акциза при ввозе на территорию Украины. Это предусматривает законопроект № 9260 об изменении Налогового кодекса, который Верховная Рада одобрила перед принятием бюджета-2019. Новшества, предложенные документов, были заранее учтены в проекте бюджета.

Льгота распространяется на электрокары, но "гибриды" по ней ввезти не получится.

Как подсчитали эксперты портала "АвтоЦентр", сэкономить получится немало. Например, на ввозе б/у Nissan Leaf - больше тысячи евро (12 500 против 13 800 евро), на BMW i3 – свыше 6 тыс. евро (39 850 против 33 200 евро), а на Tesla Model S 100D – и вовсе 20 тыс. евро (98 800 vs 117 560 евро).

Продление льгот расширит предложение электромобилей на украинском рынке, считает генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко.

"Барьеры рухнули и я уверен, что уже в ближайшее время в Украину будут официально импортироваться все мировые бренды электрокаров", - написал Назаренко на своей странице в Facebook.

Напомним, как прогнозирует Центр Разумкова, к 2035 году каждый четвертый автомобиль в Украине будет электрическим. Тем временем в Европе число электромобилей перевалило за миллион.