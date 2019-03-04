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Назван ТОП самых дешевых и дорогих "евроблях"

Сегодня, 20:38

Таможенная стоимость самой дешевой "евробляхи" составила 6,5 тысячи гривен

Фото: Виталий Лазебник, Сегодня
Назван ТОП самых дешевых и дорогих "евроблях" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/da0/4ee/5c6da04ee18cb.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/da0/4ee/5c6da04ee18cb.png Авто Таможенная стоимость самой дешевой "евробляхи" составила 6,5 тысячи гривен

Рейтинг самых дешевых автомобилей с иностранной регистрацией, растаможенных в льготный период, возглавила Audi 1996 года выпуска, а самых дорогих – Mercedes-Benz 2018 года выпуска. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС).

ТОП дорогих авто с иностранной регистрацией, оформленных в этот период:

  1. Mercedes-Benz, модель AMG G 63 (2018 год выпуска): таможенная стоимость – 171,2 тыс. долларов, сумма всех уплаченных налогов и платежей – более 1,5 млн гривен;
  2. Porsche, модель 971 (2017 года выпуска): таможенная стоимость – 148,5 тыс. долларов, сумма всех налогов и платежей – почти 1,3 млн гривен;
  3. Audi, модель R8 (2017 года выпуска): таможенная стоимость – 137,7 тыс. долларов, сумма всех налогов и платежей – почти 1,2 млн гривен;
  4. Bentley, модель Mulsanne (2010 года выпуска): таможенная стоимость – 108 тыс. долларов, сумма всех налогов и платежей – более 1 млн гривен;
  5. Bentley, модель Flying Spur W12 (2014 года выпуска): таможенная стоимость – 96,6 тыс. долларов, сумма всех налогов и платежей – более 879 тыс. гривен.

ТОП дешевых авто с иностранной регистрацией, оформленных в этот период:

  1. Audi, модель A4 (1996 года выпуска): таможенная стоимость – 6,5 тыс. гривен; сумма всех налогов и платежей – 42,2 тыс. гривен;
  2. Volkswagen, модель Passat (1998 года выпуска): таможенная стоимость – 7,4 тыс. гривен, сумма всех налогов и платежей – 28 тыс. гривен;
  3. BMW, модель 320D (1998 года выпуска): таможенная стоимость – 8,9 тыс. гривен, сумма всех налогов и платежей – 43,9 тыс. гривен;
  4. Opel, модель Vectra (2001 года выпуска): таможенная стоимость – 8,9 тыс. гривен, сумма всех налогов и платежей – 22,3 тыс. гривен;
  5. Daewoo, модель Lanos (2000 года выпуска): таможенная стоимость – 9,2 тыс. гривен, сумма всех налогов и платежей – 49,4 тыс. гривен.

Напомним, льготный период длился с 25 ноября 2018 года по 22 февраля 2019-го. В целом таможни ГФС оформили более 2018 тыс. транспортных средств, за которые уплачено свыше 13,6 млрд гривен платежей.

Из них почти 140 тыс. – авто с иностранной регистрацией, которые были ввезены на таможенную территорию Украины с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил ввоза таких автомобилей и находились в таможенных режимах временного ввоза или транзита. За их оформление украинцы уплатили почти 8,7 млрд гривен.

Ранее мы писали, что, назвавшись таможенным брокером, мошенник обманул более сотни владельцев автомобилей на иностранной регистрации во Львовской области. "Сегодня" пообщались с пострадавшими и попытались разыскать мошенника:

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Тег автомобили, ГФС, евробляхи

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