Названы страны с самым дорогим и дешевым бензином в мире

Сегодня, 08:00

Рейтинг включает только 61 страну

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Агентство Bloomberg составило рейтинг стоимости и доступности бензина в различных странах мира. Самое дешевое топливо – в Венесуэле, где за литр бензина нужно заплатить всего 0,01 доллара.

Следом идет Иран с куда более дорогой, но все равно очень доступной, ценой – 0,28 доллара за литр. Замыкает тройку лидеров Кувейт – 0,35 доллара за литр.

Россия расположилась на десятом месте с ценой 0,72 доллара за литр. А у США данный показатель чуть выше – 0,83 доллара (13 место).

Последние три места в рейтинге заняли Нидерланды, Норвегия и Гонконг (61 место), причем в двух из этих стран превышена отметка в более чем 2 доллара за литр.

Украина, где литр бензина А-95 стоит чуть больше доллара, в рейтинге не представлена, а всего он включает только 61 страну.

Напомним, за прошлый месяц бензин в Украине подешевел.

Ранее НБУ дал прогноз, что в 2018 году стоимость бензина вырастет на 10,8%. На 2019 и 2020 годы Нацбанк также дает более чем оптимистичный прогноз инфляции топлива: 5 – 5,5% в год в гривневом эквиваленте.

Но эксперты не так оптимистичны. Как прогнозируют аналитики инвестиционной группы ICU, мировой рост цен на нефть в 2018 году может стать причиной повышения цен на бензин в Украине в среднем 22-24%. Импортируемый газ может также подорожать на 8-11%.
бензин, рейтинг, bloomberg

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Источник:

Bloomberg

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