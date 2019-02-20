В Украине назвали ТОП-5 таможен, где оформили больше всего "евроблях"

Число оформленных авто превысило 195 тыс., большая часть из них находилась в Украине с нарушениями

Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

В Украине назвали ТОП-5 таможен, где оформили больше всего "евроблях" Виталий Андроник //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d59/7c6/5c6d597c6bcc9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d59/7c6/5c6d597c6bcc9.jpg 2019-02-20T15:38:00+02:00 Авто Число оформленных авто превысило 195 тыс., большая часть из них находилась в Украине с нарушениями

С момента вступления в силу законов о "евробляхах" украинцы заплатили за льготное таможенное оформление автомобилей на иностранных номерах 12 млрд гривен в бюджет. Об этом во время брифинга сообщили заместитель министра финансов Сергей Верланов и и.о. заместителя главы Государственной фискальной службы (ГФС) Виктор Кривицкий.

В ТОП-5 таможен по количеству растаможенных автомобилей вошли:

Киевская городская таможня – 20 866 шт.;

Волынская таможня – 14 652 шт.;

Закарпатская таможня -10 867 шт.;

Львовская таможня – 10 198 шт.;

Черновицкая таможня – 9 995 шт.

Количество оформленных с 25 ноября 2018 года по 19 февраля 2019-го транспортных средств составило 195,2 тыс.

Из указанного числа автомобилей 106 тыс. машин пребывали на территории Украины с нарушением правил таможенного законодательства. За них собственники авто заплатили 907 млн гривен добровольного штрафа – по 8500 гривен за каждый автомобиль. Этот штраф освободил автовладельцев от ответственности за несоблюдение требований законодательства.

При этом, по оценкам ГФС, на территории Украины находятся 640 тыс. авто на иностранной регистрации.

Напомним, 22 февраля 2019 года истекает срок льготного периода применения ставки акцизного налога (коэффициент 0,5) для таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией. После этого времени владельцы таких автомобилей будут платить акцизный налог по полной ставке.

13 февраля Кабинет министров упростил процедуру таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией. Чтобы упростить проверки на соответствие экологическим нормам, теперь используют технический паспорт страны последней регистрации.

Кроме того, ГФС открыла многоканальную телефонную горячую линию для владельцев автомобилей с иностранной регистрацией.

О том, как не попасть на мошенников, которые обещают быстро легализовать машину, смотрите в сенсационном репортаже-расследовании "Сегодня": "По следам евроблях. Новые цены":

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Украине назвали ТОП-5 таможен, где оформили больше всего "евроблях"". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Виталий Андроник Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.