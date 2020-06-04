"Не дожидаясь письма счастья": как узнать, что вы попались на камеру

Через мобильное приложение "Штрафы ПДД" можно не только оплатить штрафы, но и получать уведомления о новых постановлениях. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.

Он добавил, что в приложении есть информация о размещении на карте камер автоматической фиксации нарушений ПДД.

"С помощью приложения можно легко выполнить поиск постановлений, оформленных на транспортное средство, а также оформить подписку на получение уведомлений о вынесении новых постановлений. Можно не ждать пока постановление поступит в ваш почтовый ящик, а сразу оплатить его онлайн. Напоминаем, что предоставляется скидка 50% при уплате штрафа, если оплата произведена в течение 10 банковских дней с момента получения постановления", – сказал Гончаров.

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Кроме того, приложение "Штрафы ПДД" пригодится тем водителям, которые не являются собственниками транспортного средства. После фиксации нарушения уведомления по почте придет непосредственно владельцу авто или ответственному пользователю, а приложение позволяет любому пользователю, который оформил подписку, получить штрафы для этого транспортного средства.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал о том, что не успели камеры автофиксации нарушений ПДД проработать и трех дней, как в Конституционный суд подали жалобу относительно их функционирования.

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