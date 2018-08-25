Немцы построили "спортивные" дома на колесах

Сегодня, 04:00

Компания Knaus Tabbert представила два кемпера на базе Man TGE и Fiat Ducato

Немецкая компания Knaus Tabbert представила два концептуальных кемпера, построенных на базе Man TGE (Volkswagen Crafter) и Fiat Ducato. Особенностью машин, получивших название CUVision и CUVolution соответственно, является аэродинамический обвес в стилистике спорткаров. Публичный дебют кемперов состоится в конце месяца на выставке Caravan Salon.

Выкрашенный в серебряный цвет CUVision получил новый бампер с передним спойлером, измененные боковые юбки и 22-дюймовые колесные диски. CUVolution, построенный на базе "Фиата", выглядит более агрессивно: кемпер оснащен бампером с увеличенными воздухозаборниками, передним сплиттером с винглетами и задним антикрылом. Информации о технической начинке и оборудовании машин пока нет.

Напомним, в Украине придумали альтернативу американским домам на колесах. Компания по производству украинских домов на колесах уже имеет представительство более чем в 10 странах мира.

Ранее стало известно, как выглядит роскошный дом на колесах с кухней, спальней и камином. Кемпер представили на международной выставке трейлеров и товаров для отдыха Florida RV SuperShow.

Также мы писали, что американец превратил школьный автобус в дом для путешествий. На ремонт Майкл Фюрер потратил 35 тысяч долларов, а потом с друзьями отправился на Аляску и в Канаду.
автомобили, дом на колесах

Вы сейчас просматриваете новость "Немцы построили "спортивные" дома на колесах". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Мотор

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Авто

Jeep Wrangler превратили в дом на колесах с двумя кухнями

9 Августа, 04:44

Также автомобиль оснастили тентом с электроприводом, двумя спальными местами, холодильником и плитой

Авто

Volkswagen представил двухэтажный дом на колесах - с кухней, спальней и ванной: фото

8 Августа, 04:44

В качестве опции предлагаются дополнительные системы отопления, крепления для велосипедов, маркиза и другие приспособления для кемпинга
Загрузка...

Авто

В Украине придумали альтернативу американским домам на колесах

5 Августа, 04:02

Компания по производству украинских домов на колесах уже имеет представительство более чем в 10 странах мира

Авто

Американец превратил мотоцикл в дом на колесах: фото

12 Июня, 06:45

Утепленный жилой модуль весит всего 16 килограммов, что не должно сильно нарушить управляемость мотоциклом
Загрузка...