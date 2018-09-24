Немецкий автоконцерн отказывается от дизельных моделей

Германский автоконцерн Porsche ("Порше") отказывается от дизельных двигателей в свете скандала вокруг махинаций с показателями выбросов в атмосферу вредных веществ (т.н. "дизельгейт"). Об этом в интервью немецкой прессе рассказал руководитель компании Оливер Блуме.

"Дизельный кризис доставил нам много неприятностей. В этой связи мы в будущем хотим сконцентрироваться на том, что мы прежде всего можем делать – это мощные бензиновые авто, гибриды, а с 2019 года – чисто электромобили... Это также означает, что от Porsche больше не будет дизелей", – заявил Блуме.

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Как сообщалось, в Лондоне запретят машины с двигателями внутреннего сгорания. Мэрия Лондона предпринимает все более решительные шаги в борьбе за благоприятную экологическую обстановку в городе.

Ранее в Швейцарии запретили дизельные Mercedes и Porsche. Под запрет попали автомобили, импортированную в страну после 17 августа текущего года. Те, что поставлены на учет раньше разрешено эксплуатировать, но машины должны быть доработаны под новые экологические стандарты.

Как сообщалось, прокуратура Мюнхена обвинила автомобилестроительный концерн Audi, входящий в группу Volkswagen (VW), в фальсификации данных о вредных выбросах двигателей, что является нарушением законодательства и в свое время привело к скандалу и масштабному расследованию, названному "дизельгейт".