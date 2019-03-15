Немецкого автогиганта в США обвинили в крупном мошенничестве
Американский финансовый регулятор проанализировал последствия "дизельгейта"
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила немецкого автопроизводителя Volkswagen в "крупном мошенничестве". Об этом сообщает CNBC.
Отмечается, автомобильный концерн якобы неоднократно обманывал своих американских инвесторов в связи с дизельным скандалом, так называемым "дизельгейтом". В 2014-2015 годах Volkswagen выпустил бумаги более чем на 13 млрд долларов, при этом руководство компании знало о том, что показания по выбросам более 500 тыс. автомобилей в США значительно превышают норму.
Американская комиссия подала иск к Volkswagen и его экс-генеральному директору Мартину Винтеркорну для дальнейшего разбирательства. В концерне назвали эти обвинения "юридически и фактически ошибочными".
Ранее сообщалось, что в Европе Volkswagen, Daimler и BMW грозят миллиардные штрафы. Ведущих немецких автопроизводителей подозревают в сговоре в сфере технологий, связанных с контролем выхлопных газов. BMW грозит больший размер штрафа, чем Daimler и Volkswagen, так как компания отвергала все обвинения в ходе расследования ЕК. При этом два других автоконцерна признались в совершении правонарушений.
Кроме того, на днях стало известно, что Volkswagen резко сократит число сотрудников.
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