Нестандартный тюнинг: Rolls-Royce превратили в монстр-трак

Кабриолет Rolls-Royce Phantom Drophead превратили в необычный монстр-трак. Видеоролик с автомобилем опубликован пользователем Marchettino в Facebook.

От оригинального Rolls-Royce остался только кузов, а саму машину построили в Китае. Других подробностей о необычном автомобиле автор видео не сообщает.

Напомним, американская компания Jetsetter представила на выставке мобильной электроники KnowledgeFest лимузин, построенный на базе бизнес-джета. Машина под названием Lear Jet оснащена бензиновым двигателем V8 и допущена для эксплуатации на дорогах общего пользования. Лимузин планируется использовать в рекламных целях.

Постройка лимузина-самолета началась в 2006 году и завершилась несколько дней назад. Машина получила особый окрас кузова Red Carpet, мощную аудиосистему и несколько посадочных мест. Интерьер Lear Jet сделан как у большинства лимузинов, со светодиодной подсветкой потолка и пола. Подсвечиваются даже старые гондолы двигателей, который решено было оставить ради сохранения общей стилистики.

Также мы писали, что в российском городе Обнинск выполнили очень нестандартный тюнинг Mercedes S-Class W140. Культовый кабан "Мерседес" скрестили с не менее легендарным авто – грузовым ГАЗ-66. Работы над уникальным авто заняли несколько лет.

А в Сибири старый Запорожец оснастили огромным V12 от седана Toyota Century. Установка огромного двигателя потребовала удлинения авто. Кроме того, теперь "Запорожец" среднемоторный. Проект еще не завершен и требует серьезных вложений. Однако ЗАЗ-968М с V12 уже способен передвигаться своим ходом.