Nissan Juke превратили во "внедорожник": фото

Сегодня, 02:21

Филиппинское ателье Autobot Autoworks представило проект доработки компактного кроссовера


Nissan Juke

Nissan Juke

Nissan Juke

Nissan Juke

Nissan Juke

Филиппинское ателье Autobot Autoworks представило проект доработки компактного кроссовера Nissan Juke. С помощью лифт-комплекта подвески, новых накладок на колесные арки и новой резины машину, получившую название Lady Bug, превратили во "внедорожник".

Среди других доработок: дополнительный блок освещения из шести отдельных ламп на крыше, интегрированный в бампер прожектор и затянутый красной матовой пленкой кузов. Об изменениях в технической начинке ничего не сообщается.

Обычный Nissan Juke может оснащаться 1,6-литровой атмосферной "четверкой" мощностью 94 или 117 лошадиных сил. Помимо этого, для кроссовера доступен дизель dCi 110 и турбомотора: 1,2-литровый DIG-T 115 и 1,6-литровый DIG-T 190 (цифры в названии соответствую отдаче агрегата).

Коробка — вариатор Xtronic. Привод в зависимости от рынка может быть передним или полным All-Mode 4x4i с функцией распределения тяги между осями и каждым из задних колес по отдельности.

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тюнинг, внедорожник, Nissan

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Мотор

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