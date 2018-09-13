Nissan Juke превратили во "внедорожник": фото
Филиппинское ателье Autobot Autoworks представило проект доработки компактного кроссовера
Nissan Juke
Nissan Juke
Nissan Juke
Nissan Juke
Nissan Juke
Филиппинское ателье Autobot Autoworks представило проект доработки компактного кроссовера Nissan Juke. С помощью лифт-комплекта подвески, новых накладок на колесные арки и новой резины машину, получившую название Lady Bug, превратили во "внедорожник".
Среди других доработок: дополнительный блок освещения из шести отдельных ламп на крыше, интегрированный в бампер прожектор и затянутый красной матовой пленкой кузов. Об изменениях в технической начинке ничего не сообщается.
Обычный Nissan Juke может оснащаться 1,6-литровой атмосферной "четверкой" мощностью 94 или 117 лошадиных сил. Помимо этого, для кроссовера доступен дизель dCi 110 и турбомотора: 1,2-литровый DIG-T 115 и 1,6-литровый DIG-T 190 (цифры в названии соответствую отдаче агрегата).
Коробка — вариатор Xtronic. Привод в зависимости от рынка может быть передним или полным All-Mode 4x4i с функцией распределения тяги между осями и каждым из задних колес по отдельности.
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