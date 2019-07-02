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Норвегия бьет новые рекорды по популярности электромобилей

2 июля, 14:28

В стране действуют льготы для владельцев электрокаров

Фото: Pixabay

Норвегия, где впервые в мире внедряется зарядка электромобилей "по воздуху", вновь отметилась быстрым ростом доли электромобилей. В стране уже почти половина – 48% - всех продаваемых автомобилей оснащены электродвигателями, пишет Electrek.

При этом компания Илона Маска Tesla лидирует не только в сегменте электромобилей, а на всем авторынке. 

Только в июне-2019 Tesla реализовала 3760 автомобилей, достигнув доли продаж 24,5%. С начала года компания продала 12 605 машин, заняв 16,1% рынка. И в том, и в другом случае это больше, чем у любого другого бренда.

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Как известно, в Норвегии введены большие стимулы для увеличения продаж электрокаров. В частности, страна отказалась от больших импортных пошлин, регистрации и налогов для покупателей электромобилей. Их владельцы также не платят дорожные сборы и используют автобусные полосы в перегруженных центрах городов.

Льготы будут действовать до 2021 года. При этом к 2025 году все новые автомобили, продаваемые в стране, должны стать электрическими.

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Тег авто, Норвегия, автомобили, Tesla, электрокары, электромобили

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