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Новые грузовики и спецмашины пополнили украинский автопарк: опубликована статистика

3 сентября, 16:19

"Укравтопром" подвел итоги августа и первых семи месяцев 2019 года

/ Фото: Pixabay

Вслед за ростом рынка новых легковых автомобилей в Украине по итогам января-августа 2019 года до 54,6 тыс. штук, количество поставленных на учет за этот период новых коммерческих авто сократилось на 9% по сравнению с январем-августом 2018-го – до 7,7 тыс. штук.

Об этом сегодня, 3 сентября, информирует Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

При этом в августе было зарегистрировано 1129 приобретений новых коммерческих автомобилей (+1%).

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Ассоциация назвала пятерку авто, которые лучше всего продавались в прошлом месяце:

В тренде
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  • Renault – 197 новых авто пополнили украинский парк грузовых и спецавтомобилей (-21% по сравнению с августом-2018);
  • Fiat – 146 шт. (+28%);
  • Ford – 83 шт. (-13%);
  • Mercedes-Benz – 77 шт. (-6%);
  • МАЗ – 76 шт. (+33%).

Коммерческие автомобили предназначены для осуществления коммерческих перевозок, то есть для получения дохода.

Новости "Сегодня" сообщали, что в январе-июле 2019 года украинцы зарегистрировали 274,2 тыс. подержанных легковых автомобилей, что в 5,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Мы также писали, что немецкий концерн BMW презентовал купе-кроссовер X6. Этот автомобиль покрыт специальной краской, поглощающей 99% света, за что его уже назвали самым черным авто в мире:

Видео: BMW

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авто автомобили укравтопром

Источник: УкрАвтопром

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