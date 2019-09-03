Новые грузовики и спецмашины пополнили украинский автопарк: опубликована статистика

"Укравтопром" подвел итоги августа и первых семи месяцев 2019 года

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Вслед за ростом рынка новых легковых автомобилей в Украине по итогам января-августа 2019 года до 54,6 тыс. штук, количество поставленных на учет за этот период новых коммерческих авто сократилось на 9% по сравнению с январем-августом 2018-го – до 7,7 тыс. штук.

Об этом сегодня, 3 сентября, информирует Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

При этом в августе было зарегистрировано 1129 приобретений новых коммерческих автомобилей (+1%).

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Ассоциация назвала пятерку авто, которые лучше всего продавались в прошлом месяце:

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Renault – 197 новых авто пополнили украинский парк грузовых и спецавтомобилей (-21% по сравнению с августом-2018);

Fiat – 146 шт. (+28%);

Ford – 83 шт. (-13%);

Mercedes-Benz – 77 шт. (-6%);

МАЗ – 76 шт. (+33%).

Коммерческие автомобили предназначены для осуществления коммерческих перевозок, то есть для получения дохода.

Новости "Сегодня" сообщали, что в январе-июле 2019 года украинцы зарегистрировали 274,2 тыс. подержанных легковых автомобилей, что в 5,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Мы также писали, что немецкий концерн BMW презентовал купе-кроссовер X6. Этот автомобиль покрыт специальной краской, поглощающей 99% света, за что его уже назвали самым черным авто в мире:

Видео: BMW

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