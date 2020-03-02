Новый топливный скандал в Украине: водителей вынуждают устанавливать ГБО нелегально

Цена сертификата на газовое оборудование для авто - 600 гривен, а приходится платить в пять раз больше

На фоне стабильного падения цен на автогаз, в Украине потихоньку разгорается скандал, вызванный диким подоражанием сертификации ГБО в Украине. Украинская газомоторная ассоциация совместно с Украинской ассоциацией сжиженного газа направили обращение к президенту Владимиру Зеленскому, премьеру Алексею Гончаруку и бизнес-омбудсмену Марчину Свенчицкому с просьбой обратить внимание на попытку монополизации рынка установки ГБО и принять меры по ее прекращению. Ведь по сравнению с 2019 годом она выросла почти в 10 раз.

Как разъяснил нам глава Украинской газомоторной ассоциации (УГА) Степан Ашрафьян, с начала 2018 и до конца 2019 года аккредитованные лаборатории (по Украине их несколько сотен) сами выдавали сертификаты на автомобили с ГБО. Но затем им аккредитацию не продлили.

"Все в лабораториях осталось как прежде, но права выдавать сертификаты их лишили, – говорит Ашрафьян. – Теперь их выдачей занимаются восемь структур на всю Украину, перечень которых утвержден приказом Мининфраструктуры. То есть появилась трехступенчатая схема вместо двухступенчатой. Ее наличие в министерстве объясняют заботой о безопасности на дорогах. Но по факту восемь организаций, три из которых находятся в Киеве, не могут проверить работу нескольких сотен лабораторий, разбросанных по всей стране, да еще и в течение одного-двух дней. То есть они просто "штампуют" сертификаты и берут за это большие деньги. Ни о каком контроле за безопасностью речь не идет. И об ответственности этих структур речь не идет тоже, так как тестирование ГБО проводят лаборатории, и они дают заключение".

По словам Степана Ашрафьяна, стоимость сертификации в лабораториях была около 600 гривен, сейчас клиент вынужден платить 2300-3300 гривен в зависимости от "аппетитов" сертификаторов. Альтернативы нет. Плюс оплата замены техпаспорта, которая тоже подорожала почти вдвое. Как нам объяснили в Главном сервис-центре МВД, новые расценки за их услуги введены постановлением Кабмина около двух лет назад, ранее замена техпаспорта стоила 250-300 гривен.

В тренде Новый топливный скандал в Украине: водителей вынуждают устанавливать ГБО нелегально

Подробнее о том, как и почему подорожала сертификация ГБО в Украине, читайте в материале: Законно ездить на автогазе стало почти в 10 раз дороже: что произошло

Напомним также, что в Украине хотят вернуть техосмотр для всех автомобилей без исключения:

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