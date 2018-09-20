Новый VW Jetta установил рекорд скорости: фото

Сегодня, 04:45

До сих пор VW Jetta имел максимальную скорость в 334 км/ч

VW Jetta нового поколения установил новый рекорд скорости в Бонневилле, США. Мощность его двигателя и максимальная скорость оказались немного больше, чем заявлял автопроизводитель, – пишет Autonews.ua.

До сих пор VW Jetta имел максимальную скорость в 334 км/ч. Для такого небольшого автомобиля это очень хороший показатель. Но, оказывается, что Jetta способна достичь даже лучших результатов. Если быть более точным, то 338 к/ч. Разница, конечно, небольшая, но она заметна.

В Бонневилле становятся известны настоящие характеристики автомобилей. Там, как говорится, всё становится на свои места. В этом высохшем соляном озере устанавливают мировые рекорды скорости. Там же определяют настоящую скорость той или иной машины.

Напомним, что серийное производство VW Jetta началось в 1979 году. С тех пор эта модель пережила несколько новых поколений и еще больше обновлений. Но она по-прежнему остается одной из самых популярных моделей в линейке VW. Текущее поколение этой модели появилось недавно. Если быть более точным, то в 2010 году.

Ранее сообщалось, что украинец установил рекорд на уникальных соревнованиях в США.

Также напомним, что пятидесятилетний автомобиль установил рекорд скорости в 722 км/ч.
рекорд, скорость, VW Jetta

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Мотор

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