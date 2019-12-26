В Украине готовят новый закон об ОСАГО: эксперт назвал плюсы и недоработки

Чтобы решить все проблемы на рынке ОСАГО, документ нужно доработать, считает специалист

Фото: kiev.informator.ua

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В парламенте 20 декабря зарегистрировали законопроект № 2651 о внесении изменений в закон об ОСАГО – обязательном страховании автогражданской ответственности. Как заявили авторы документа, новшества коснутся системы возмещения убытков, а также предусматривают более широкое внедрение электронных технологий при заключении договоров.

В частности, лимиты страховых выплат предлагают установить на уровне 130 тыс. грн по имуществу и 260 тыс. грн за вред, нанесенных жизни и здоровью потерпевших в ДТП. При этом планируют сохранить систему постепенного повышения страховых сумм в соответствии с инфляцией и индексом потребительских цен.

В целом прописанные в новом законопроекте нормы существенно не повлияют на ситуацию в ОСАГО, объяснил в комментарии сайту "Сегодня" генеральный директор Ассоциации "Страховой бизнес" Вячеслав Черняховский. По его словам, максимальная сумма (лимит) выплаты в 130 тыс. грн за ущерб имуществу не решит проблему компенсации пострадавшему.

"Сегодня 130 тыс. – в принципе большая цифра, но для ремонта новой машины, например, стоимостью 100 тыс. долл. , ее будет недостаточно. Человеку придется платить самостоятельно или взыскивать недостающую сумму через суд с виновника ДТП", – отметил он.

Лимит страховых выплат должен постепенно вырасти хотя бы до 1 млн грн, убежден эксперт.

"Мы предлагали – в тексте законопроекта, разработанного рынком – серьезно поднять максимальную сумму выплат – к 2020 году до 500 тыс. грн за ущерб имуществу, и до 1 млн за ущерб жизни и здоровью, а потом ежегодно увеличивая ее вдвое до размеров 8 и 20 млн соответственно, – отметил специалист. – Это было бы движением в сторону реализации требований, заложенных в Евродирективе, положения которой Украина обязалась имплементировать. С учетом поправок на украинские реалии, за несколько лет можно было бы достичь если не европейских размеров лимитов по ОСАГО, доходящих до миллионов евро, то хотя бы максимальной суммы компенсации ущерба в 2-3 млн гривен".

При этом, уверяет Черняховский, стоимость полиса существенно не вырастет.

"При повышении лимитов до 1 млн грн цена вырастет незначительно, не в разы – рассказывает руководитель Ассоциации. – Автомобилей, которые могут получать повреждения на сумму в 1 млн – что нетипично в украинских реалиях со множеством старых авто на дорогах– их может быть относительно немного, 50 или 100 за год. Нам нужно повышение лимитов, чтобы водители, ставшие виновниками ДТП, где пострадали дорогие авто, не были вынуждены компенсировать ущерб, превышающий сегодняшнюю страховую сумму, из своего кармана. А также, чтобы лучше защитить интересы людей, получивших травму в ДТП, а также родственников погибших".

Также в Ассоциация не поддерживают сохранение подхода расчете размера страхового возмещения с учетом износа транспортного средства.

"В том тексте законопроекта, который разработали представители рынка и потребителей, прописана норма о полной компенсации расходов на ремонт автомобиля. Здесь – выплаты с учетом износа, что подразумевает еще и расходы на экспертизу, а это удорожает полис. И при этом люди не получают полную компенсацию, потому что автопарк старый, износ высокий и суммы выплаты в большинстве случаев не хватит на ремонт", – объяснил Черняховский.

В то же время в Ассоциации согласны с нормой о начале выплат за компанию, которая потеряла членство в Моторном (транспортном) страховом бюро (МТСБУ), до завершения процедуры ее банкротства, что повысит защищенность пострадавших в ДТП.

Ранее мы писали, что водителям разрешили подтверждать наличие договора ОСАГО копией электронного договора, благодаря постановлению Кабмина № 258 от 27 марта 2019 года.

Напомним, отсутствие страхового полиса грозит водителю штрафом от 425 до 850 гривен. А в случае ДТП по его вине с водителем, который имеет страховку, пострадавшему выплачивается компенсация расходов из фонда МТСБУ. При этом все равно каждое третье ДТП в Украине происходит с водителем без автостраховки.

Также новости "Сегодня" узнавали, сколько стоит страховка от несчастного случая и действительно ли это выгодно:

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