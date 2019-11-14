Обязательное автокресло для детей: заставят ли таксистов в Украине потратиться

/ Фото: freepik.com

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Недавно в Верховной Раде одобрили введение штрафов за перевозку детей в автомобилях без автокресел. Хотя ранее такие нормы и были в наших правилах дорожного движения, никакой ответственности за их нарушение не предполагалось. В принятом законопроекте не прописано, что к административной ответственности за перевозку детей без автокресел будут привлекать и таксистов. Однако и автор документа, и юристы отмечают, что новшества все же коснутся такси.

Сейчас в Украине непросто найти службу такси, где можно заказать машину с автокреслом. Большинство служб советуют родителям возить кресла с собой и отмечают, что их водители установят кресла без проблем, но вот обзаводиться своим инвентарем не планируют.

Само собой, покупка кресла – это дополнительные траты, особенно, если учесть тот факт, что покупать нужно универсальное кресло, которое подходило бы детям разных возрастов и с разным весом. Далеко не все таксисты готовы идти на такие жертвы, а если и готовы, то говорят: тарифы на перевозку пойдут вверх. Хотя некоторые эксперты сомневаются в этом.

"Не думаю, что тарифы вообще вырастут, или что их повышение будет значительным. Скорее всего, таксисты будут использовать б/у кресла, чтобы сэкономить, и им все равно, что оно не будет подходить вашему ребенку, т.к. здесь важен не только возраст, но и рост ребенка. Под каждого иметь кресло с разными размерами нереально, поэтому здесь больше фикция, для галочки, нежели реальная безопасность на дороге в такси", — делится мнением Дмитрий Алексеев.

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В профильных организациях к инициативе отнеслись скептически. Так, Андрей Антонюк, глава Украинской Таксомоторной Ассоциации, на заявлял, что закон несвоевременный, т.к. сегодня в Украине легально работает лишь 1-2% перевозчиков. Он добавил, что расходы на автокресла лягут на плечи клиентов такси и увеличат время подачи автомобиля по причине необходимости установки автокресла. А перевозить постоянно автокресло будет нерентабельно: оно займет почти весь багажник, вследствие чего багаж других пассажиров может не влезть в автомобиль.

По словам экспертов, заказы по перевозке детей составляют 1-2% от всех заказов, при этом заказы, при которых необходимо перевезти 2-3 чемодана пассажиров, составляют 20-30% от всех заказов.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" – Детские автокресла – обязательны: почему ввели штрафы и что ждет таксистов

Напомним, согласно принятому Радой закону, за нарушение правил перевозки детей водитель должен будет заплатить штраф в размере 30 необлагаемых минимумов – сейчас это 510 гривен. При повторном нарушении сумма наказания вырастает до 850 гривен.

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