Обзор рынка топлива: близко ли ценовое "дно"

Эксперты говорят, что бензин и дизель еще серьезно подешевеют, а вот сжиженный газ уже вряд ли

Автомобилисты, похоже, уже привыкли, что цены на стелах АЗС с каждым днем становятся все ниже: по сравнению с январем нынешнего года нефтепродукты подешевели более чем на 4 грн/л. И поэтому лучше заправиться не сегодня, а завтра, – получится экономия.

Ждать ли продолжения снижения цен, рассказали наши эксперты: директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн.

Что изменилось за неделю

Всю неделю по всем регионам продолжалось снижение розничных цен как на бензины и дизтопливо, так и на сжиженный автогаз. Средние темпы удешевления, как и предсказывали наши эксперты, сохранились на уровне 50-80 коп./л.

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По регионам самое большое снижение цен на бензины и ДТ было в Тернопольской области – 1,04 грн/л, самое незначительное – в Луганской – 48 коп./л. Автогаз подешевел на 23-79 коп./л.

Эксперты говорят, что разница между крупными брендовыми сетями и небольшими региональными сетями достигла максимального разрыва с начала года: более 6 гривен на литре или почти 25% стоимости. Некоторые сети-дискаунтеры продают А-95 по 19,20 грн/л при средней цене по рынку 22,98 грн/л (минус 20%).

Разница между самыми высокими и самыми низкими ценами, в зависимости от региона, увеличилась по всем видам топлива, кроме автогаза, где она уменьшилась на 3%.

По А-92 разброс цен составил 13,7% (2,84 грн/л, плюс 46 коп./л), было 10,9%, по А-95 – 12,1%, (2,64 грн/л, минус 6 коп./л), было 9,6%, по дизелю 10,4% (2,23 грн/л, плюс 13 коп./л), было 9,5%, по автогазу 19,7% (1,60 грн/л, минус 32 коп./л), было 22,7%.

Цены на А-92

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Средняя цена по Украине – 21,98 грн/л (удешевление на 77 коп./л), самая высокая – в Луганской области – 23,64 грн/л (удешевление на 49 коп./л), самая низкая – в Сумской области – 20,80 грн/л (удешевление на 95 коп./л).

Луганская область – единственная, где А-92 стоит дороже 23 грн/л. В большинстве областей цена находится в коридоре 21,20-22,10 грн/л.

В Киеве стоимость бензина А-92 – 22,34 грн/л (минус 72 коп./л).

Цены на А-95

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Средняя цена по Украине – 22,98 грн/л (удешевление на 79 коп./л), самая высокая – в Луганской области – 24,48 грн/л (удешевление на 48 коп./л), самая низкая – в Сумской области 21,84 грн/л (удешевление на 97 коп./л).

В большинстве областей А-95 стоит дешевле 24 грн/л, но дороже 22,5 грн/л. И лишь в одной – дешевле 22 грн/л.

В Киеве стоимость бензина А-95 – 24,11 грн/л (минус 63 коп/л).

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 22,43 грн/л (удешевление на 79 коп./л), самая высокая – в Луганской области – 23,74 грн/л (удешевление на 49 коп./л), самая низкая – в Харьковской области – 21,51 грн/л (удешевление на 62 коп./л).

Луганская область – единственная, где дизтопливо стоит дороже 23 грн/л. В большинстве областей цена в пределах 22,10-22,80 грн/л, а в пяти областях она ниже 22 грн/л.

В Киеве стоимость дизтоплива – 23,11 грн/л (минус 62 коп./л).

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 8,84 грн/л (удешевление на 47 коп./л), самая высокая – в Тернопольской области – 9,73 грн/л (удешевление на 66 коп./л), самая низкая – в Черниговской области – 8,13 грн/л (удешевление на 34 коп./л).

Теперь во всех областях газ уже стоит дешевле 10 грн/л, в большинстве их цена в пределах 8,50-8,80 грн/л.

В Киеве стоимость газа – 8,71 грн/л (минус 50 коп./л).

Анализ ситуации на рынке

Эксперты говорят, что ситуация на рынке аналогична той, которая была на минувшей неделе.

"Нынешний тренд укладывается в долгосрочные прогнозы: за последний месяц в связи с резким падением цен на нефть, нефтепродукты в крупном опте подешевели более чем на треть, и партии дешевого топлива все больше доходят до розницы, – анализирует Геннадий Рябцев. – При низком спросе со стороны потребителей из-за карантина и достаточно стабильной гривне все это, естественно, отражается на розничных ценах: они снижаются еженедельно на 3-4%".

По словам Сергея Куюна, в Европе, откуда Украина импортирует около 80% нефтепродуктов, цены на них в крупном опте упали намного больше, чем у нас. Поэтому и у нас наблюдается дальнейшее удешевление в рознице. Более того, крупные трейдеры уже пытаются делать запасы дешевого топлива, арендуют и покупают дополнительные емкости для хранения, чтобы хорошо на этом заработать, когда цены на него пойдут вверх.

Артем Куюн отметил, что такие низкие цены на автогаз, как сейчас, были пять лет назад, в 2015 году. Тогда курс доллара был 24 грн/доллар, а средние по стране зарплаты – 4000 грн (сейчас 10,5 тыс. грн). То есть фактически для среднего покупателя автогаз сейчас стоит более чем в 2,5 раза меньше, чем 5 лет назад.

"На фоне общего снижения цен на нефтепродукты автогаз за неделю подешевел в опте, что и привело к снижению цен прежде всего у региональных сетей, покупающих топливо небольшими объемами, от одного бензовоза, имеющих более низкие затраты на реализацию и более быстрый оборот. В погоне за клиентами за сетями-дискаунтерами вынуждены тянуться и более крупные сети. Плюс влияет демпинг со стороны нелегалов, борьба с которыми со стороны властей затухла", – пояснил Артем Куюн.

Эксперт также упомянул, что брендовые сети имеют программы лояльности для постоянных клиентов-обладателей дисконтных карт. По этим картам скидка на газ может составлять 1-1,5 грн/л в зависимости от заправляемых единоразово объемов.

Что может измениться за неделю

Эксперты обещают, что снижение цен продолжится.

"Надеемся, что на этой неделе цены на бензин и дизтопливо снизятся еще в пределах гривни на литре, это вполне осязаемый потенциал снижения, который подкреплен стабилизацией курса гривни", – уверен Сергей Куюн.

С ним согласен и Геннадий Рябцев.

"В крупном опте продолжается снижение цен, хотя оно замедлилось. Поэтому в ближайшую неделю нисходящий тренд сохранится и еще на 3-4% от нынешних цен будем иметь удешевление в рознице. Это от 50 коп./л и более, включая автогаз", – прогнозирует Рябцев.

Артем Куюн утверждает, что газ еще может дешеветь.

"Рынок сжиженного газа более динамичный, чем рынок бензина или дизтоплива, – напомнил Артем Куюн. – Сейчас средняя закупочная цена в опте в пересчете на литры (нефтепродукты в опте продают в тоннах, а не в литрах, так удобнее, потому что все они имеют разный удельный вес – Авт.) составляет 5,4 грн/л. Плюс расходы на доставку и реализацию, еще 1,8 грн/л, итого выходит себестоимость, 7,2 грн/л. А средняя розничная цена по рынку – 8,84 грн/л. Поэтому в условиях жесткой конкуренции еще есть небольшой потенциал снижения цены в рознице на 50-70 коп./л. Но этот потенциал имеют только крупные сети, дискаунтеры его практически исчерпали".

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