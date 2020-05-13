"Шара" кончилась: цены на АЗС начали расти

Эксперты говорят, что бензин и дизель еще немного подешевеют, а сжиженный газ уже будет только дорожать

Топливный "ценопад" в Украине, похоже, заканчивается: хотя нефтепродукты на минувшей неделе еще дешевели, но намного медленнее, чем в предыдущие четыре семидневки. А сжиженный газ уже начал дорожать. Добавим, что Украина резко сократила импорт бензина и дизеля в связи с уменьшением спроса на топливо из-за карантина, вызванного эпидемией коронавируса.

Какие тенденции ожидать на наступившей неделе, рассказали наши эксперты: директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн.

Что изменилось за неделю

Цены на бензин и дизельное топливо снижались по всем регионам, но в 3-4 раза медленнее, чем неделю назад. С 4 по 12 мая эти виды нефтепродуктов подешевели в среднем по Украине всего на 25 коп./л, тогда как неделей ранее падение цен было почти 90 коп./л. Но даже "средние" 25 коп./л арифметически получились за счет регионов, где горючее оставалось самым дорогим: это Донецкая и Луганская области, в которых цены упали на 50-70 коп./л. Упали на 40-50 коп./л цены и в Киеве. А вот в областях, где ранее снижение цен было более стремительным, оно теперь оказалось всего 15-20 коп./л, а на Черниговщине бензины и дизель подешевели на символические 6 коп./л.

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Сжиженный газ также с 4 по 12 мая в среднем по Украине подешевел на 9 коп./л (для сравнения – за предыдущую неделю было снижение на 51 коп./л), но по отдельным областям цены пошли вверх уже с 8 мая.

Разница между самыми высокими и самыми низкими ценами, в зависимости от региона, уменьшилась по всем видам топлива, кроме автогаза.

По А-92 разброс цен составил 16,1% (2,80 грн/л, минус 46 коп./л), было 16,4%, по А-95 – 12,7%, (2,63 грн/л, минус 46 коп./л), было 14,8%, по дизелю 11,9% (2,41 грн/л, минус 22 коп./л), было 12,7%, по автогазу 28,5% (2,13 грн/л, плюс 24 коп./л), было 24,2%.

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 20,86 грн/л (удешевление на 25 коп./л), самая высокая – в Луганской области – 22,48 грн/л (удешевление на 68 коп./л), самая низкая – в Сумской области – 19,68 грн/л (удешевление на 22 коп./л).

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Луганская область – по-прежнему единственная, где А-92 стоит дороже 22 грн/л. Лишь на Сумщине "второй" стоит ниже 20 грн/л. В большинстве областей цена находится в коридоре 20,40-21,50 грн/л.

В Киеве стоимость бензина А-92 – 21,19 грн/л (минус 49 коп./л).

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 21,86 грн/л (удешевление на 25 коп./л), самая высокая – в Луганской области – 23,31 грн/л (удешевление на 68 коп./л), самая низкая – в Сумской области 20,68 грн/л (удешевление на 22 коп./л).

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Только на Сумщине и Харьковщине (20,95 грн/л) можно заправиться "пятым" дешевле 21 грн/л.

В большинстве областей А-95 цена находится в коридоре 21,40 – 22,20 грн/л.

В Киеве стоимость бензина А-95 – 22,87 грн/л (минус 54 коп./л).

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 21,31 грн/л (удешевление на 26 коп./л), самая высокая – в Луганской области – 22,58 грн/л (удешевление на 68 коп./л), самая низкая – в Харьковской области – 20,17 грн/л (удешевление на 63 коп./л).

Луганская область – единственная, где дизтопливо по-прежнему стоит дороже 23 грн/л. В большинстве областей цена в пределах 21,10-21,60 грн/л, а в пяти областях она ниже 21 грн/л.

В Киеве стоимость дизтоплива – 22,15 грн/л (минус 38 коп./л).

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 8,24 грн/л (удешевление на 9 коп./л), самая высокая – в Тернопольской области – 9,60 грн/л (удешевление на 9 коп./л), самая низкая – в Черниговской области – 7,47 грн/л (удешевление на 38 коп./л).

Во всех областях, кроме Тернопольской, газ стоит дешевле 9 грн/л, в трех областях он дешевле 8 грн/л, в остальных – цена в пределах 8,00-8,70 грн/л.

В Киеве стоимость газа – 8,19 грн/л (минус 10 коп./л).

Анализ ситуации на рынке

Эксперты говорят, что более чем двухмесячное падение розничных цен на бензин и дизтопливо заканчивается, а на сжиженный газ уже закончилось.

"Длительный период времени, когда нефтепродукты все более стремительно дешевели, подходит к концу, – уверен Геннадий Рябцев. – Тем более, что в мире набирает обороты информационная кампания о том, что объемы добычи нефти резко сокращаются. Напомню, с 1 мая действуют договоренности стран ОПЕК и других крупных поставщиков нефти на мировой рынок. Хотя пока по-прежнему предложение нефти выше спроса, цены на поставки нефти в июне дошли до 30 долларов за баррель (втрое больше, чем месяц назад). Трейдеры ожидают, что в Европе закончится карантин и начнется быстрое возобновление пассажирских перевозок всеми видами транспорта. А значит, потребление топлива вырастет в разы. И цена его, соответственно, тоже пойдет вверх".

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По словам Сергея Куюна, на минувшей неделе в Украине значительно выросли оптовые цены на бензин.

"Если неделей ранее оптовая цена была 119 долларов за тонну А-95, то на прошлой неделе – уже 220 долларов, – привел пример Сергей Куюн. – Прошло две недели и почти двукратный рост. То есть цены на бензин оттолкнулись от "дна" и пошли вверх. В такой ситуации вполне объяснимо, почему замедлилось снижение цен в рознице, хотя для этого еще есть все предпосылки. Многие трейдеры боятся, что они сейчас снизят розничные цены, а потом в опте придется покупать задорого. Но цены толкает вниз большой переизбыток топлива на рынке".

Артем Куюн отметил, что главная новость недели – то, что автогаз начал дорожать.

"В апреле потребление автогаза упало на треть, но оптовый рынок оперативно отреагировал, и поставки тоже снизились, – разъяснил Артем Куюн. – Теперь ситуация постепенно меняется на противоположную. Больших дешевых запасов уже нет, а газ подорожал. Повышение цены импортного газа на границе было очень резким, почти на 60%, до 200 долларов за тонну. В Украине цена выросла на 2500 грн/тонна (на 90 долларов)".

Что может измениться за неделю

Эксперты говорят, что снижение цен на бензин и дизтопливо продолжится еще неделю, так как не проданы запасы, закупленные по низким оптовым ценам, а рынок затоварен. Но подешевеет горючее незначительно – в среднем на 20-25 коп./л, как и в период с 4 по 12 мая.

"Рост поставок дизельного топлива и небольшой спад поставок бензина на фоне снижения в среднем 20%-ного потребления вследствие карантина говорят о накоплении в стране значительного запаса нефтепродуктов. Его можно оценить в 200 тыс. т дизтоплива и до 35 тыс. т бензина. Эти объемы, закупленные в том числе и в период минимальных котировок, обеспечат благоприятную ценовую конъюнктуру, которая все еще создает потенциал для снижения розничных цен минимум на 10% (на 2 грн/л)", — прогнозирует Сергей Куюн.

Геннадий Рябцев также говорит, что бензины и дизтопливо будут по инерции дешеветь до конца недели, "потеряв" в среднем 20 коп. на литре, так как еще есть запасы, купленные в апреле по низким ценам. Но появляются риски прекращения нисходящего тренда: уже в мае, в случае отмены карантинных ограничений в Украине, тренд может поменяться на восходящий.

При этом он надеется, что автогаз до конца недели дорожать не будет, но и дешеветь тоже, цены на него останутся стабильными.

"У меня есть большой скептицизм, что в условиях достаточного количества топлива на розничном рынке кто-то вдруг начнет завтра повышать цены, тем самым "предлагая" клиентам заправиться у конкурентов", – заключил Геннадий Рябцев.

А вот Артем Куюн с этим прогнозом не согласен: по его оценкам, стоимость литра автогаза увеличится уже на днях, причем рост может быть весьма значительным.

"Когда газ был дешевым, то сети-дискаунтеры, работающие на малых объемах, "от одного бензовоза", были драйверами снижения цен, – анализирует Артем Куюн. – Теперь они по той же причине, наоборот, будут вынуждены продавать газ по более высокой стоимости. А крупные брендовые сети, у которых еще остались запасы дешевого газа, станут поднимать цены вслед за дискаунтерами".

Артем Куюн подсчитал, что в оптовой закупке газ уже подорожал на 1,30-1,50 грн/л. Это – потенциал для повышения цены в рознице. Но пока, по словам эксперта, на смене тренда сложно спрогнозировать, как быстро пойдут вверх цены на наступившей неделе.

Тем временем власти обещают, что одним из следующих шагов по ослаблению карантина станет возобновление работы общественного транспорта. О том, как его готовят к эксплуатации в новых условиях, смотрите в сюжете "Сегодня":

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