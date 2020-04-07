"Подзаборники" вернулись: что будет с ценами на бензин

Эксперты говорят, что нефтепродукты за неделю могут подешеветь еще на гривню

На "улице" тех, кто за рулем, продолжается праздник: топливо дешевеет еженедельно на десятки копеек на каждом литре. По мнению экспертов рынка нефтепродуктов, нынешние ценники на стелах АЗС – не предел, через неделю они будут еще ниже.

Какие тенденции ожидать на наступившей неделе, рассказали наши эксперты: директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн.

Что изменилось за неделю

На минувшей неделе все без исключения нефтепродукты подешевели еще больше на фоне распространения коронавируса. По бензинам и дизелю снижение цен оказалось более значительным, чем по сжиженному газу: максимальное – 1,3 грн/л, минимальное – 0,57 грн/л. Газ подешевел в диапазоне 0,04-0,63 грн/л, причем цены упали больше в тех регионах, где они были самыми высокими, выше 11 грн/л.

При этом разница между самыми высокими и самыми низкими ценами, в зависимости от региона, увеличилась по бензину А-92 и уменьшилась по всем остальным видам топлива. По А-92 разброс цен составил 8,1% (1,85 грн/л, плюс 5 коп./л), было 7,6%, по А-95 – 6,8%, (1,63 грн/л, минус 30 коп./л), не изменился, по дизелю 6,2% (1,45 грн/л, минус 5 коп./л), было 7,7%, по автогазу 10,4% (1,03 грн/л, минус 26 коп./л), было 12,6%.

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 23,48 грн/л (удешевление на 92 коп./л), самая высокая – в Луганской области – 24,68 грн/л (удешевление на 88 коп./л), самая низкая – в Херсонской области – 22,83 грн/л (удешевление на 1,03 грн/л).

В Киеве стоимость бензина А-92 – 23,75 грн/л (минус 83 коп./л).

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 24,50 грн/л (удешевление на 91 коп./л), самая высокая – в Луганской области – 25,51 грн/л (удешевление на 87 коп./л), самая низкая – в Херсонской области – 23,88 грн/л (удешевление на 1,06 грн/л). Как видим, Херсонщина потеснила бессменного лидера по самым низкам ценам на бензин за два последних месяца – Харьковскую область.

В Киеве стоимость бензина А-95 25,45 грн/л (минус 84 коп./л).

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 23,96 грн/л (удешевление на 85 коп./л), самая высокая – в Луганской области – 24,78 грн/л (удешевление на 71 коп./л), самая низкая – по-прежнему в Харьковской области – 23,33 грн/л (удешевление на 57 коп./л).

В Киеве стоимость дизтоплива 24,48 грн/л (минус 62 коп./л).

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 10,36 грн/л (минус 34 коп./л), самая высокая – в Закарпатской области – 10,94 грн/л (минус 42 коп./л), самая низкая – в Киевской области – 9,91 грн/л (минус 33 коп./л).

В Киеве стоимость газа – 10,25 грн/л (минус 23 коп./л).

Анализ ситуации на рынке

Продолжающееся снижение цен эксперты объясняют не только тем, что по-прежнему дешевеет нефть, но и тем, что курс гривни к доллару в Украине не только стабилизировался, но и укрепился.

Напомним, в Украине около 80% нефтепродуктов импортируется, поэтому для нас очень чувствительны колебания стоимости как нефти, так и гривни.

Для сравнения: в январе, когда нефть (марки Brent , она дороже примерно вдвое российской Urals) стоила 66-68 долларов за баррель (159 л), а курс доллара в Украине был 24-24,3 грн/доллар, то литр бензина А-95 стоил в рознице в среднем 27,2 грн/доллар или 1,13 грн/доллар.

Сейчас при цене нефти Brent 23-25 долларов за баррель и курсе доллара на межбанке 27,15 грн/доллар литр бензина А-95 стоит в среднем 24,5 грн/доллар или 0,90 грн/доллар. При этом эксперты говорят, что есть потенциал для снижения цены еще примерно на 2 грн/л или до 22,5 грн/л.

"Курс гривни на прошлой неделе стабилизировался и укрепился, что вместе с по-прежнему дешевеющей нефтью стало еще одним мощным фактором для дальнейшего снижения цен на топливо", – конкретизировал Сергей Куюн.

Такие же аргументы и у Геннадия Рябцева.

"На фоне продолжающегося сокращения спроса цены продолжали падать, – констатировал Геннадий Рябцев. – Низкий спрос при высоком предложении стал дополнительным фактором для того, чтобы темпы падения сохранились: за две недели падение составило в среднем около двух гривен на литре".

По словам Артема Куюна, сейчас из-за удешевления нефти снизилась себестоимость газа, поэтому он продолжил дешеветь в опте, что сказалось и на рознице.

"Сегодня цена в рознице 9,50 грн/л – хорошая цена, – подсчитал Артем Куюн, – но из-за падения продаж газа, многие заправки снизили цены меньше, чем могли бы, так как увеличились постоянные затраты на продажу каждого литра – это, напомню, расходы на зарплату персонала, аренду, коммунальные услуги. Они в среднем выросли с 2,3 грн/л до 3 грн/л".

Что может измениться за неделю

Эксперты обещают, что тренд на снижение цен не только продолжится, но и не затормозится. То есть в следующий понедельник можем увидеть еще минус 80-90 копеек от цены каждого литра бензина или дизтоплива. С газом ситуация иная.

"Если финансовые аналитики обещают, что стабильность курса гривни сохранится и на наступившей неделе, то ждем снижения цен и дальше. Всего потенциал в пределах двух гривен на литре, но можно ожидать, что и бензин, и дизтопливо подешевеют за неделю в пределах одной гривни на литре", – прогнозирует Сергей Куюн.

Геннадий Рябцев также уверен, что будет дальнейшее снижение цен в рознице.

"В опте топливо уже подешевело, но пока только на треть от потенциала, так как с каждым днем в розничную продажу поступают все более дешевые партии нефтепродуктов. На этой неделе ожидаем сохранения темпов снижения цен на бензины, дизтопливо подешевеет меньше, так как в связи с началом посевной спрос на него всего на 15% ниже, чем в апреле прошлого года. А вот по газу цены будут близкими к стабильным с незначительным нисходящим трендом", – анализирует Геннадий Рябцев.

Артем Куюн прогнозирует, что газ и дальше будет дешеветь, но медленно.

"Особенности ценообразования сейчас такие, что дешевый газ будет доступен только ближе к середине апреля, так как по предварительным контрактам он был закуплен порой дороже, чем сейчас продается в рознице, – объяснил Артем Куюн. – При этом в ценовой отрыв могут уйти небольшие заправки, которые работают "с колес" и покупают уже более дешевый газ".

Артем Куюн отметил, что началось лавинообразное открытие нелегальных монотопливых заправок, которые были закрыты в феврале и марте.

"Подзаборники" возвращаются целыми кустами! Нелегалы воспользовались карантином в связи с коронавирусом, тем, что контроль за ними со стороны государства ослаб. И снова работают, причем могут продавать газ даже по 8 грн/л и ниже, вынуждая легальных трейдеров опускать цены, чтобы не потерять клиентов. У легальных АЗС такой возможности нет, но они тоже будут постепенно опускать цены до 9,5 грн/л", – рассказал Артем Куюн.

Дешевеют не только нефтепродукты, но и природный газ, который используется для обогрева. О ценах на газ, ситуации на рынке и прогнозах смотрите в сюжете:

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