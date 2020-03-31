Рынок топлива в Украине на грани срыва: что происходит и чего ждать

Нефтепродукты в Украине продолжают дешеветь. На минувшей неделе произошел настоящий обвал цен: в среднем они упали почти на гривню за литр, а в некоторых регионах и более. Эксперты говорят, что способствовали этому два фактора: стремительно дешевеющая нефть в мире и стремительно падающее потребление топлива в Украине. А препятствовал третий фактор – девальвация гривни. Но пока тренд снижения цен на нефть перевешивает тренд снижения курса гривни.

Какие тенденции ожидать на наступившей неделе, рассказали наши эксперты: директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн.

Что изменилось за неделю

Розничная цена топлива все более отдаляется от индикативной, не более $1,1 за литр бензина А-95, достигнутой в начале года в итоге договоренностей президента Владимира Зеленского и крупнейших трейдеров. Сейчас литр А-95 стоит 0,90 $/л (минус 4 цента), ДТ – 0,88 $/л (минус 5 центов).

При этом разница в цене между самыми высокими и самыми низкими ценами, в зависимости от региона, уменьшилась по бензинам и дизтопливу и не изменилась по автогазу.

По А-92 разброс цен составил 7,6% (1,8 грн/л, минус 20 коп./л), было 8,14%, по А-95 – 6,8%, (1,93 грн/л, минус 24 коп./л), было 7,6%, по дизелю 7,7% (1,59 грн/л, минус 31 коп./л), было 7,7%, по автогазу 12,6% (1,29 грн/л, не изменилась).

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 24,40 грн/л (удешевление на 95 коп./л), самая высокая – в Луганской области – 26,56 грн/л (не изменилась), самая низкая – в Харьковской области – 23,76 грн/л (удешевление на 80 коп./л).

В Киеве стоимость бензина А-92 – 24,58 грн/л (минус 91 коп./л).

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 25,41 грн/л (удешевление на 94 коп./л), самая высокая – в Луганской области – 27,43 грн/л (удешевление на 1,04 грн/л), самая низкая – в Харьковской области – 24,70 грн/л (удешевление на 80 коп./л).

В Киеве стоимость бензина А-95 26,29 грн/л (минус 92 коп./л).

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 24,81 грн/л (удешевление на 91 коп./л), самая высокая – в Луганской области – 25,49 грн/л (удешевление на 117 грн/л), самая низкая – в Харьковской области – 23,90 грн/л (удешевление на 86 коп./л).

В Киеве стоимость дизтоплива 25,16 грн/л (минус 0,92 коп./л).

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 10,70 грн/л (минус 22 коп./л), самая высокая – в Закарпатской области – 11,42 грн/л (минус 27 коп./л), самая низкая – в Черниговской области – 10,13 грн/л (минус 10 коп./л).

В Киеве стоимость газа – 10,48 грн/л (минус 14 коп./л).

Анализ ситуации на рынке

Все эксперты говорят, что уже третью неделю ситуация на оптовом рынке не меняется. Продолжается противостояние двух трендов: позитивного – удешевления нефти на мировом рынке, и негативных – девальвации гривни в Украине и падения продаж в связи с карантином.

Напомним, в Украине около 80% моторных топлив нефтепродуктов импортируется, поэтому для нас очень чувствительны колебания стоимости как нефти, так и гривни.

Все больший вес набирает падение продаж топлива в розницу. Как рассказал нам Сергей Куюн, возглавляемая им "Консалтинговая группа "А-95" заказала специалистам из социологической компании Factum Group исследование среди потребителей топливного рынка.

По данным социологического опроса, проведенного во всех городах Украины с населением более 50 тыс. чел., 46,4% опрошенных респондентов сократили, в том числе 8,3% вовсе прекратили, заправлять личные автомобили из-за введенного в стране карантина. Это, по мнению эксперта, стало важным фактором, подтолкнувшим стоимость топлива вниз.

"Ситуация на рынке сложная и имеет все предпосылки к усугублению, – констатировал Сергей Куюн. – Расходы растут, а объемы продаж падают. Помимо стандартных затрат, крупнейшей статьей которых является зарплата персонала, добавились затраты на транспорт для сотрудников, противокарантинные мероприятия (закупка масок, дезинфекторов). Резервы еще есть, но реализация продолжает падать, в апреле рынок ожидает сокращение на 40-50%".

Геннадий Рябцев вообще пессимистичен. Он утверждает, что трейдеры на грани паники, так как проливы (объемы продаж) сокращаются намного быстрее, чем планировалось.

"Самое большое падение – на уровне регионов: нет автобусных перевозок, многие, кто ездил на работу своим транспортом, ушли в неоплачиваемый отпуск, рынки закрыты, а значит – нет притока покупателей из окрестных сел, – анализирует Рябцев. – Все это привело к тому, что среди АЗС возникла жесткая конкуренция. Дабы стимулировать спрос и удержать лояльных клиентов, трейдеры наперегонки снижают цены".

По словам Артема Куюна, из-за падения продаж газа в рознице, многие заправки были вынуждены снизить цены на него почти до бесприбыльных.

"Приходят новые партии газа, законтрактованного ранее, а еще не продано топливо из прежней партии, – говорит Артем Куюн. – Поэтому клиентов стимулируют ценой, чтобы покупали больше. Сейчас обоснованная цена газа – 10,30-10,40 грн/л, а есть сети, где он стоит даже 9,45-9,60 грн/л".

Что может измениться за неделю

Сергей Куюн говорит, что многое будет зависеть от того, примет ли Рада несколько важных "антидефолтных" законов.

"От принятия этих законов зависит помощь Украине МВФ и стабилизация курса гривни, – разъяснил Куюн. – Если их не принять, гривня девальвирует, а с ней "улетят за облака" цены на импортные товары, в частности, на топливо. По нашим расчетам, при нынешнем курсе 28 гривен за доллар еще есть потенциал для снижения цен на нефтепродукты в размере 1-2 грн/л. При курсе 30 наступит равновесие. Если уйдет выше, повышения цен на АЗС не избежать даже при тех минимальных уровнях цен на нефть в мире".

Геннадий Рябцев также говорит, что пока темпы снижения цен на нефтепродукты в опте превышают темпы девальвации гривни. Более того, вчера гривня даже немного укрепилась. Поэтому, по его прогнозу, на неделе топливо продолжит дешеветь, но не так стремительно – на 20-30 коп./литр, и то не во всех сетях. Также он говорит, что может быть временное закрытие небольших АЗС в регионах или переходе их в теневой сектор. Что обязательно скажется на качестве нефтепродуктов.

Артем Куюн также прогнозирует дальнейшее небольшое удешевление газа из-за продолжающегося снижения спроса.

"Возникла парадоксальная ситуация: если раньше газ сперва дешевел в опте, потом в рознице, то сейчас для стимулирования продаж в рознице, цены снижаются в расчете на будущее удешевление", – отметил эксперт.

В то время, как топливо дешевеет, продукты, наоборот, дорожают. Почему так происходит – смотрите в сюжете:

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