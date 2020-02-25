Цены на заправках пробили дно: чего ждать на этой неделе

Пошел второй месяц стабильных цен на топливном рынке Украины. Речь идет о стоимости 92-го и 95-го бензина. При этом, по словам экспертов, цены на "дизель" и автогаз уже достигли своего дна. Ждать ли каких-то перемен на наступившей неделе, "Сегодня" рассказали директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн и замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

Что изменилось за неделю

Так как курс доллара на межбанковском рынке был на минувшей неделе практически стабилен, то индикативная цена на топливо в $1,1 за литр бензина А-95, достигнутая в итоге договоренностей президента Владимира Зеленского и крупнейших трейдеров, превышена не была. Автогаз по-прежнему остается популярнее бензина.

Как известно, у нас импортируется около 50% бензина и около 80% дизтоплива, поэтому его стоимость зависит от курса доллара: повышение курса на 10 копеек через 2-3 недели арифметически поднимает цену в разнице на 7-8 коп./л, но трейдеры не всегда меняют ценники. Главная причина этому – жесткая конкуренция на рынке нефтепродуктов.

При нынешнем курсе продажи доллара на межбанке (в понедельник было 24,48 грн/$) и нынешней средней цене литра топлива, А-95 стоит 1,08 $/л, ДТ – 1,06 $/л.

При этом разница в цене между самыми высокими и самыми низкими ценами, в зависимости от региона, не изменилась ни по бензинам, ни по дизтопливу и увеличилась по автогазу.

По А-92 разброс цен составил 7,2% (1,79 грн/л), по А-95 – 6% (1,58 грн/л), по дизелю 5,3% (1,37 грн/л), по автогазу 16,4%, было 14,1% (1,70 грн/л, плюс 16 коп./л).

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 25,49 грн/л (не изменилась), самая высокая – в Луганской области – 26,56 грн/л (не изменилась), самая низкая – в Сумской области – 24,76 грн/л (не изменилась).

В Киеве стоимость бензина А-92 – 25,83 грн/л (-1 коп./л).

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 26,50 грн/л (-1 коп./л), самая высокая – в Луганской области – 27,43 грн/л (не изменилась), самая низкая – в Сумской области – 25,85 грн/л (не изменилась).

В Киеве стоимость бензина А-95 27,49 грн/л (не изменилась).

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 25,93 грн/л (-1 коп./л), самая высокая – в Луганской области – 26,66 грн/л (не изменилась), самая низкая – в Харьковской области – 25,29 грн/л (-3 коп./л).

В Киеве стоимость дизтоплива 26,65 грн/л (-7 коп./л).

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 11,23 грн/л (-37 коп./л), самая высокая – в Одесской области – 12,05 грн/л (-38 коп./л), самая низкая – в Житомирской области – 10,51 грн/л (-38 коп./л).

В Киеве стоимость газа – 11,13 грн/л (-46 коп./л).

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Анализ ситуации на рынке

Эксперты отмечают, что стабильность на рынке розничных продаж бензина на минувшей неделе сохранилась, а дизельное топливо, несмотря на имеющийся потенциал к снижению, почти не подешевело. Самое большое снижение цен зафиксировано в Киевской области – на 10 коп./л.

Зато продолжает радовать цена на газ тех, кто заправляется этим видом топлива: он подешевел еще больше. Если неделю назад заправиться газом дешевле 11 грн/л можно было только на Житомирщине, то в минувший понедельник цена от 10,51 до 10,89 грн/л зафиксирована уже в девяти регионах (см. интерактивную карту выше). Единственная область, где газ пока дороже 12 грн/л, – Одесская, там он стоит 12,05 грн/л. Но прогресс налицо – еще неделю назад газом заправляли по 12,43 грн/л!

И замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев, и директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн говорят, что на рынке бензинов по-прежнему сохраняется паритет между спросом и предложением, оптовые цены практически стабильны, поэтому и в рознице они тоже не меняются.

А вот с ДТ ситуация более сложная: топливо в продаже есть, но трейдеры снижать цену не торопятся, так как с наступлением весны ожидают роста спроса на него на фоне возможного снижения поставок прежде всего из Беларуси.

Продолжает вносить нервозность и неопределенная ситуация с рассмотрением Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства жалобы украинских производителей, которые требуют ввести заградительные пошлины на поставки "дизеля" из РФ. Кроме того, на рынке образовался профицит топлива из-за снижения спроса в январе и феврале.

"На днях, 21 февраля, истек месяц с момента подачи жалобы, но межведомственная комиссия по международной торговле при Минэкономики так и не вынесла свой вердикт – принимает она жалобу к рассмотрению или нет, хотя была обязана это сделать, – разъяснил нам Геннадий Рябцев. – Вместо этого сообщили, что рассмотрение переносится на середину марта, не объяснив причины".

Эксперт предположил, что перенос сроков связан с обновлением наполовину состава комиссии. Да, ее новым членам необходимо вникнуть в суть дела, но трейдеры теперь гадают – стоит закупать дизтопливо впрок пока не подорожало, или не стоит".

"А вот автогаз дешевеет оттого, что его закуплено много, поэтому такое большое снижение цен на фоне высокой конкуренции, – анализирует Сергей Куюн. – Вообще этот рынок, в отличие от бензинового, очень динамичный, цены меняются быстро".

Что может измениться за неделю

По бензиновому рынку прогнозы экспертов одинаковы: и Геннадий Рябцев, и Сергей Куюн уверены, что за неделю ценники на стелах не изменятся. А вот по дизельному топливу и по газу их прогнозы кардинально отличаются.

Геннадий Рябцев утверждает, что по дизтопливу ценовое дно на данный момент достигнуто, поэтому за неделю цены в рознице не изменятся.

"Беларусь – наш основной поставщик дизтоплива – практически завершила переговоры с РФ по поставке нефти на свои НПЗ. Также через прибалтийские порты пришли дополнительно первые танкеры с законтрактованной белорусами нефтью. Поэтому и на рынке дизтоплива видна стабильность", – уверен Рябцев.

А вот Сергей Куюн полагает, что ситуация более сложная.

"На рынке дизтоплива сейчас действуют два противоположных фактора. В крупном опте "дизель" подешевел почти на 1000 гривен за тонну, что дает потенциал снижения цены в рознице до 1 гривни на литре, – разъяснил эксперт. – С другой стороны против снижения цены играет непонятная ситуация с поставками из Беларуси. Уже второй месяц имеем значительный недобор по контрактам. Российской нефти до сих пор нет в достаточном количестве, белорусские НПЗ работают не на полную мощность. Да, два танкера привезли 160 тонн нефти, но это 10% от необходимого. Поэтому куда повернется тренд, пока сказать сложно".

Что касается рынка сжиженного газа, то Геннадий Рябцев изменил свой прогноз. По его мнению из-за профицита возможно дальнейшее удешевление газа еще на 20-30 коп./л за неделю.

То, что профицит есть, согласен и Сергей Куюн.

"Рынок "перелит" газом, поэтому трейдеры стараются любым способом увеличить продажи, несмотря на то, что оптовые закупки подорожали. Но ценовое дно пробито, поэтому ждем скорого роста цен", – уточнил Куюн.

А вот почему промышленники против введения пошлин на "дизель" и автогаз:

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