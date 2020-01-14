На топливном рынке Украины произошел переворот

/ Фото: Данил Павлов, Сегодня

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Снижение цен на нефтепродукты в Украине прекратилось. За 10 дней – с 3 по 13 января – бензин и дизтопливо подешевели в среднем на 4 коп./л, автогаз – на 1 коп./л. В итоге, за декабрь и половину января литр бензина или дизеля подешевел примерно на 1,5 грн/л, автогаз, наоборот, подорожал на 50 коп./л. Напомним, 5 декабря Антимонопольный комитет направил трейдерам обязательные к исполнению рекомендации по снижению розничных цен на высокооктановые бензины и дизельное топливо.

Какие тренды ожидать на наступившей неделе, рассказали наши эксперты: директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн и замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн.

Что изменилось за 10 дней

Учитывая, что топливо практически не подешевело, разница в цене между самыми высокими и самыми низкими ценами в зависимости от региона, сохранилась. По А-92 разброс цен составил 7% (1,87 грн/л), по А-95 6,3% (1,71 грн/л), по дизелю 5,9% (1,58 грн/л), по автогазу 7,5% (93 коп./л).

В "Консалтинговой группе "А-95" отмечают, что за минувшие дни из-за активизации военных действий на Ближнем Востоке возникла общая турбулентность на мировом рынке нефти, которая создает напряжение и неуверенность в прогнозах.

"Падение цен в декабре базировалось на укреплении гривни, профиците всех марок топлива и стабильности мировых котировок. В январе ситуация изменилась по всем пунктам, что будет диктовать трейдерам необходимость взять паузу до появления ясности с ключевыми факторами ценообразования", — говорит директор "А-95" Сергей Куюн.

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 26,14 грн/л (удешевление за 10 дней – 0,04 грн/л), самая высокая – в Луганской области – 26,96 грн/л (цены не изменились), самая низкая – в Харьковской области – 25,47 грн/л (удешевление – 0,02 грн/л).

В Киеве стоимость бензина А-92 26,24 грн/л (-0,01 грн/л).

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 27,21 грн/л (удешевление 0,04 грн/л), самая высокая – в Луганской области – 27,80 грн/л (цены не изменились), самая низкая – в Харьковской области – 26,47 грн/л (цены не изменились).

В Киеве стоимость бензина А-95 27,95 грн/л (-0,01 грн/л).

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 26,70 грн/л (удешевление – 0,04 грн/л), самая высокая – в Луганской области – 27,09 грн/л (цены не изменились), самая низкая – в Харьковской области – 25,99 грн/л (удешевление – 0,02 грн/л).

В Киеве стоимость дизтоплива 27,30 грн/л (не изменилась).

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 12,67 грн/л (удешевление – 0,01 грн/л), самая высокая – в Одесской области – 13,29 грн/л (удешевление – 0,02 грн/л), самая низкая – в Харьковской области – 12,36 грн/л (цены не изменились).

В Киеве стоимость газа 13,02 грн/л (не изменилась).

Анализ ситуации на рынке

Напомним, в ходе встречи президента Владимира Зеленского с трейдерами рынка нефтепродуктов в качестве ориентира прозвучала цена $1,1/л (25,6 грн/л по текущему курсу доллара), которая была на рынке в декабре 2018 года. Если учесть, что сейчас официальный курс доллара равен 23,97 грн, то бензин А-95 должен стоить 26,4 грн/л. На самом деле средняя цена на 77 коп./л выше, то есть, выбрать весь потенциал удешевления не удалось. Как утверждают эксперты – по объективным причинам. Максимально к индикативной цене приблизились на Харьковщине, там бензин А-95 стоит 26,47 грн/л.

По данным экспертов "А-95", в декабре-январе розничные цены на бензин А-92 снизились в среднем на 1,54 грн/л (5,6%), на бензин А-95 — на 1,56 грн/л (5,4%), дизтопливо — на 1,46 грн/л (5,2%). По мнению Сергея Куюна, цены имели потенциал снижения еще на 1–1,5 грн/л, однако с учетом ряда негативных факторов данная перспектива более не выглядит уверенной.

Дело в том, что во второй половине декабря – начале января произошел рост оптовых цен, вызванный двумя факторами — укреплением курса доллара и ростом закупочных цен. Последний фактор прежде всего относится к дизтопливу: с 2020 года все зарубежные поставщики повысили премии в среднем на $10/т (около 30 коп./л в опте). Это стало следствием введения Украиной спецпошлины на трубопроводные поставки дизтоплива из России летом 2019 года и результатом резкого роста ставок фрахта из-за ужесточения международных требований к качеству судового топлива.

Дополнительную напряженность на рынке продолжает создавать неопределенность с импортом нефтепродуктов из Беларуси — крупнейшего поставщика на рынок Украины прежде всего дизтоплива. Белорусские НПЗ пока не достигли договоренностей по поставкам нефти в 2020 году с российскими нефтяными компаниями и были вынуждены ограничить экспорт топлива. В результате оптовое предложение на рынках Украины в начале января было фактически ограничено ресурсом Кременчугского НПЗ.

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Газ стал популярнее бензина

Украинцы все активнее переоборудуют бензиновые автомобили под LPG-газ. По данным "А-95", в 2019 г. объем рынка автогаза в тоннах составил 2,03 млн т и впервые превысил объем рынка бензина – 1,95 млн т. Потребление газа за год увеличилось на 11,1% по сравнению с 2018 годом. Артем Куюн говорит, что итоговый рост превысил ожидания. По его оценке, рост потребления автогаза связан как с продолжающимся переоборудованием транспорта под использование пропан-бутана, так и с увеличением спроса со стороны существующих потребителей.

"По итогу 9 месяцев мы выходили на 7-9% увеличения рынка, однако к концу года темпы роста увеличились", – уточнил Артем Куюн.

Эксперт считает, что уверенный рост стал следствием рекордно низкого соотношения розничных цен газа к бензину А-95, которое в среднем по 2019 г. составило 42,2% против 46,1% в 2018 г.

"Потенциал оборудования парка автомобилей ГБО не исчерпан, а старые потребители стали больше ездить. Трейдеры также отмечают активизацию со стороны промышленных предприятий, в первую очередь, комплексов по осушке зерна. Это создает предпосылки для роста потребления в следующие периоды", – прогнозирует Артем Куюн.



Что может измениться за неделю

Оба эксперта уверены, что рост оптовых цен, ослабление укрепления курса гривни, неопределенная ситуация с поставками из Беларуси и напряженность на мировом рынке нефти будут препятствовать дальнейшему снижению цен на нефтепродукты в Украине.

"Пока не ждем каких-либо движений по бензину и ДТ. После иранского кризиса и скачка цен на нефть отмечаем охлаждение котировок и это дает надежду, что вскоре цены смогут вернуться к снижению. Многое также будет зависеть от курса гривни, но здесь я не вижу никаких прогнозов. По сжиженному газу не ждем тоже изменений, цена находится на минимуме", – резюмировал Сергей Куюн.

С ним согласен и Геннадий Рябцев.

"Есть два "топливных" фактора, которые препятствуют дальнейшему снижению цен на нефтепродукты на украинском рынке: подорожание нефти и отсутствие договоренности между РФ и Беларусью о возобновлении поставок нефти, – разъяснил Рябцев. – России выгодно продавать белорусам нефть, так как ее в РФ избыток, но здесь вопрос политический – от Беларуси хотят взамен политических уступок. Время у руководства РФ пока есть, его не волнуют проблемы украинского рынка нефтепродуктов, поэтому возможное снижение или отсутствие поставок белорусского дизтоплива – а это более трети нашего потребления – самый главный для нас дестабилизирующий ценовой фактор. Третий фактор – финансовый – каким будет курс гривни к доллару, он сейчас колеблется то вверх, то вниз".

Рябцев подытожил, что на ближайшие 7-10 дней трейдеры взяли паузу в плане снижения цен. И если ничего экстраординарного не произойдет, например, резкий, до 1 грн вверх, скачок курса гривни, то и ценники на заправках не изменятся.

А тем временем украинские изобретатели придумали транспорт, которому не нужен ни бензин, ни дизтопливо:

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