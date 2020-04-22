Обзор рынка топлива: как долго будут падать цены

Эксперты говорят, что бензин, дизель и сжиженный газ еще подешевеют

Поездки на личном автотранспорте становятся с каждым днем дешевле: на минувшей неделе цены на топливо продолжили снижаться. Этот тренд продолжается четвертый месяц, по сравнению с январем нынешнего года нефтепродукты подешевели более чем на 3,5 грн/л. Для бензинов и дизтоплива это составило 12,5%, для автогаза – 26%! По мнению экспертов рынка нефтепродуктов, нынешние ценники на стелах АЗС – не предел.

Какие тенденции ожидать на наступившей неделе, рассказали наши эксперты: директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн.

Что изменилось за неделю

Всю неделю по всем регионам наблюдалось значительное снижение цен как на бензины и дизтопливо, так и на сжиженный автогаз. Этот тренд не сдержало даже ожидаемое увеличение спроса на пасхальные праздники – его не получилось, так как из-за карантина мало кто на Пасху навещал родных и знакомых.

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По регионам самое большое снижение цен на бензины и ДТ было в Черниговской области – 83-84 грн/л, самое незначительное – в Одесской – 32-36 коп./л. Автогаз подешевел на 30-80 коп./л.

По словам экспертов, на этот раз драйверами оказались брендовые сети: у некоторых цены упали почти на 1,5 грн/л. Аналитики говорят, что крупные игроки рынка были вынуждены снизить цены под влиянием агрессивной маркетинговой политики региональных сетей-дискаунтеров. Некоторые дискаунтеры уже продают А-95 нормального качества (но не премиальный) дешевле 20 грн/л при средней цене по рынку 23,77 грн/л (минус почти 20%).

Разница между самыми высокими и самыми низкими ценами, в зависимости от региона, увеличилась по всем видам топлива. По А-92 разброс цен составил 10,9% (2,38 грн/л, плюс 20 коп./л), было 9,8%, по А-95 – 9,6%, (2,70 грн/л, плюс 64 коп./л), было 9,4%, по дизелю 9,5% (2,10 грн/л, плюс 5 коп./л), было 9,4%, по автогазу 22,7% (1,92 грн/л, плюс 30 коп./л), было 17,7%.

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 22,75 грн/л (удешевление на 63 коп./л), самая высокая – в Луганской области – 24,13 грн/л (удешевление на 38 коп./л), самая низкая – в Сумской области – 21,75 грн/л (удешевление на 79 коп./л).

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Луганская область – единственная, где А-92 стоит дороже 24 грн/л. В большинстве областей цена ниже 23 грн/л, а в двух областях она ниже 22 грн/л.

В Киеве стоимость бензина А-92 – 23,06 грн/л (минус 61 коп./л).

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 23,77 грн/л (удешевление на 62 коп./л), самая высокая – в Луганской области – 24,96 грн/л (удешевление на 38 коп./л), самая низкая – в Сумской и Харьковской областях – по 22,81грн/л. Но если на Сумщине произошло удешевление на 73 коп./л, то на Харьковщине – всего на 47 коп./л.

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Во всех областях А-95 стоит дешевле 25 грн/л, но дороже 23,3 грн/л. И лишь в двух – дешевле 23 грн/л.

В Киеве стоимость бензина А-95 24,74 грн/л (минус 58 коп/л).

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 23,22 грн/л (удешевление на 65 коп./л), самая высокая – в Луганской области – 24,23 грн/л (удешевление на 38 коп./л), самая низкая – в Харьковской области – 22,13 грн/л (удешевление на 53 коп./л). Луганская область – единственная, где дизтопливо стоит дороже 24 грн/л. В большинстве областей цена в пределах 23,3-23,7 грн/л, а в шести областях она ниже 23 грн/л.

В Киеве стоимость дизтоплива 23,73 грн/л (минус 59 коп./л).

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 9,31 грн/л (удешевление на 51 коп./л), самая высокая – в Тернопольской области – 10,39 грн/л (удешевление на 38 коп./л), самая низкая – в Черниговской области – 8,47 грн/л (удешевление на 78 коп./л).

Тернопольская область – единственная, где литр автогаза стоит дороже 10 грн, в большинстве областей цена в пределах 9,2-9,6 грн/л, а в четырех областях она ниже 9 грн/л.

В Киеве стоимость газа – 9,62 грн/л (минус 63 коп./л).

Анализ ситуации на рынке

Эксперты говорят, что ситуация на рынке бензина и дизтоплива аналогична той, которая была на минувшей неделе.

"На заправках сейчас отражаются изменения, произошедшие в течение последнего месяца: до розницы все больше доходит топлива, закупленного по более низким оптовым ценам. Кроме того, сохраняется невысокий спрос на нефтепродукты из-за карантина. Ускоряют темпы снижения и возродившиеся нелегальные АЗС, борьба властей с которыми в последний месяц существенно ослабела", – конкретизировал Геннадий Рябцев.

По словам Артема Куюна, сейчас на рынке избыток автогаза, так как никто из трейдеров не ожидал введения такого жесткого карантина и, как следствие, снижения продаж на 30% и более.

"Сжиженный газ достаточно сложно хранить, а на рынке его профицит, поэтому газ нужно продать, чтобы было где разместить поставки по новым контрактам. Плюс влияет демпинг со стороны нелегальных АЗС, прежде всего это монотопливные (сжиженный газ) и битопливные (дизель и сжиженный газ) заправки. Все это ускорило снижение цен", – разъяснил Артем Куюн.

Что может измениться за неделю

Эксперты обещают, что снижение цен продолжится.

"2-3 грн на литре – вполне осязаемый потенциал снижения, который подкреплен окрепшей гривней", – уверен Сергей Куюн.

С ним согласен и Геннадий Рябцев.

"На этой неделе ожидаем сохранения темпов снижения цен на все виды топлив, включая газ", – прогнозирует Рябцев.

Артем Куюн утверждает, что газ и дальше будет дешеветь.

"Но потенциал уже не такой большой, как раньше. "Дно" у легальных АЗС – 8,50 грн/л, более низкая цена не увеличит продажи. Хотя при нынешних средних ценах по Украине 9,3 грн/л возможность для снижения цен в рознице еще есть", – прогнозирует Артем Куюн.

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