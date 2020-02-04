Цены на заправках "испугались" Зеленского

Автогаз подешевел в среднем на 23 копейки, и это далеко не предел

/ Фото: Анастасия Искрицкая

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На топливном рынке Украины уже вторую неделю перемен немного: на бензин цены стабильны, дизтопливо подешевело в среднем на 6 коп./л, а вот автогаз стоит теперь меньше на 23 коп./л. Напомним, еще в декабре после встречи с президентом Владимиром Зеленским трейдеры резко опустили цены на бензин.

Какие тренды ожидать на наступившей неделе, рассказали наши эксперты: директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн и замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

Что изменилось за неделю

Индикативная цена в $1,1 за литр бензина А-95сохранилась: при нынешнем курсе продажи доллара на межбанке (в понедельник было 25,04 грн/$) и нынешней средней цене литра топлива, А-95 стоит 1,06 $/л, ДТ – 1,04 $/л. При этом разница в цене между самыми высокими и самыми низкими ценами, в зависимости от региона, практически не изменилась по бензину и дизтопливу и увеличилась по автогазу.

По А-92 разброс цен составил 7,2%, было 7,3% (1,79 грн/л, минус 1 коп./л), по А-95 – 6%, не изменилась (1,58 грн/л плюс 0,04 грн/л), по дизелю 5,4%, тоже не изменилась (1,40 грн/л, плюс 2 коп./л), по автогазу 11,4%, было 9,9% (1,34 грн/л, плюс 15 коп./л).

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 25,52 грн/л (удешевление за 7 дней -0,01 грн/л), самая высокая – в Луганской области – 26,56 грн/л (не изменилась), самая низкая – в Сумской области – 24,77 грн/л (удорожание +0,01грн/л).

В Киеве стоимость бензина А-92 – 25,96 грн/л (не изменилась).

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 26,55 грн/л (удешевление -0,02 грн/л), самая высокая – в Луганской области – 27,43 грн/л (не изменилась), самая низкая – в Сумской области – 25,89 грн/л (удешевление -0,04 грн/л).

В Киеве стоимость бензина А-95 27,61 грн/л (не изменилась).

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 26,12 грн/л (удешевление -0,06 грн/л), самая высокая – в Луганской области – 26,92 грн/л (не изменилась), самая низкая – в Харьковской области – 25,52 грн/л (удешевление -0,02 грн/л).

В Киеве стоимость дизтоплива 27,13 грн/л (+0,01грн/л).

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 12,30 грн/л (удешевление -0,23 грн/л), самая высокая – в Одесской области -13,08 грн/л (удешевление -0,16 грн/л), самая низкая – в Житомирской области – 11,74 грн/л (удешевление -0,31 грн/л).

В Киеве стоимость газа – 12,52 грн/л (-0,40 грн/л).

Анализ ситуации на рынке

Эксперты отмечают, что топливный рынок стабилизировался, несмотря на ползучее повышение стоимости доллара к гривне, которое обычно влияет на цену. Как правило, повышение курса на 10 коп./доллар увеличивает себестоимость импортного бензина или дизтоплива на 7-8 коп./л. Напомним, у нас импортируется около 50% бензина и около 80% дизтоплива.

Замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев назвал две главные причины – снижение цен на нефть и нежелание нефтетрейдеров будоражить рынок, поднимая цену на несколько копеек из-за дорожающего доллара.

"Сейчас главная причина стабильности цен – политическая, это выполнение договоренностей между властями и трейдерами о совместной борьбе с теневыми реализаторами топлива. Трейдеры надеются, что в итоге за счет притока новых клиентов, которые заправлялись на ликвидированных нелегальных АЗС, официальные заправки смогут увеличить объемы продаж. И это перекроет снижение маржи (прибыли) из-за незначительного подорожания топлива в закупке по импорту", – разъяснил Геннадий Рябцев.

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн также говорит о наступившей стабильности на рынке. Помимо нежелания трейдеров "раскачивать" рынок, на цены влияют еще и достаточное количество запасов и низкий спрос. Особенно это касается сжиженного газа, цена на который недавно росла из-за снижения его предложения в Украине – по организационным причинам в декабре не состоялось несколько аукционов.

Что может измениться за неделю

Оба эксперта уверены, что пока стабильность цен на топливо сохранится. При этом Геннадий Рябцев не исключает, что сжиженный газ может дешеветь и дальше.

"Одна причина – за рубежом, прежде всего в Польше, откуда Украина импортирует большие объемы автогаза, и где многие поляки обогревают им жилье, спрос на газ упал из-за теплой зимы, – анализирует Рябцев. – Вторая причина – значительное удешевление бензина в Украине, из-за чего соотношение стоимости газа к бензину почти дошло до критических 50% (сейчас 45-47%). Поэтому газотрейдеры и снижают стоимость на фоне избытка предложения и низкого спроса в связи с зимой".

По словам Сергея Куюна, сейчас на рынке запасов топлива много, даже несмотря на снижение импорта, например, дизтоплива в январе завезено меньше на 40%, поэтому каких-то мегаперемен ожидать в ближайшие дни не приходится.

"Против дальнейшего снижения цены топлива играет подорожание доллара, против повышения цены – удешевление нефти и договоренности трейдеров с правительством о детенизации топливного рынка, – говорит Куюн. – У трейдеров пока есть запас по марже, поэтому я исключаю какое-либо движение цен вверх, даже если доллар подорожает на гривню.

Как видим, топливный рынок снова вступил в период стабильности. И если не вмешаются какие-то непрогнозируемые факторы, покупать горючее про запас не стоит.

Но не топливом единым: о том, какие оригинальные номерные знаки вешают на свои автомобили украинцы, смотрите в сюжете:

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