В Украине – напряженная ситуация с дизелем: слышен "запах дефицита"

На минувшей неделе ситуация на рынке топлива была стабильной, цены в среднем изменились символически, в пределах статистической погрешности. Но по отдельным регионам было серьезное точечное снижение: например, в Харьковской области бензины упали в цене на 17-20 коп./л, а в Киеве на 25 коп./л подешевело дизтопливо. Сжиженный газ подешевел в среднем по стране на 6 коп./л.

Какие тренды ожидать на наступившей неделе, рассказали наши эксперты: директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн и замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

Что изменилось за неделю

Так как курс доллара на межбанковском рынке существенно укрепился, то индикативная цена на топливо в $1,1 за литр бензина А-95, достигнутая в итоге договоренностей президента Владимира Зеленского и крупнейших трейдеров, превышена не была. Наоборот, в долларах литр топлива стал стоить еще дешевле.

При нынешнем курсе продажи доллара на межбанке (во вторник было 25,40 грн/доллар) и нынешней средней цене литра топлива, А-95 стоит 1,04 $/л, ДТ – 1,02 $/л.

При этом разница в цене между самыми высокими и самыми низкими ценами, в зависимости от региона, увеличилась по бензинам и дизтопливу и уменьшилась по автогазу.

По А-92 разброс цен составил 8% (1,87 грн/л, плюс 5 коп./л), было 7,4%, по А-95 – 6,8%, (1,75 грн/л, плюс 15 коп./л), было 6,2%, по дизелю 6,5% (1,62 грн/л, плюс 3 коп./л), было 6,3%, по автогазу 14,3% (1,46 грн/л, минус коп./л), было 15%.

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 25,44 грн/л (-1 коп./л), самая высокая – в Луганской области – 26,56 грн/л (не изменилась), самая низкая – в Харьковской области – 24,69 грн/л (-20 коп./л).

В Киеве стоимость бензина А-92 – 25,66 грн/л (не изменилась).

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 26,45 грн/л (-2 коп./л), самая высокая – в Луганской области – 27,43 грн/л (не изменилась), самая низкая – в Харьковской области – 25,83 грн/л (-17 коп./л).

В Киеве стоимость бензина А-95 27,40 грн/л (-1 коп./л).

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 25,87 грн/л (-1 коп./л), самая высокая – в Луганской области – 26,66 грн/л (не изменилась), самая низкая – в Харьковской области – 25,04 грн/л (-3 коп./л).

В Киеве стоимость дизтоплива 26,52 грн/л (-25 коп./л).

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 10,95 грн/л (-6 коп./л), самая высокая – в Закарпатской области – 11,69 грн/л (-8 коп./л), самая низкая – в Черниговской области – 10,23 грн/л (не изменилась).

В Киеве стоимость газа – 10,70 грн/л (-3 коп./л).

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Анализ ситуации на рынке

И Сергей Куюн, и Геннадий Рябцев отмечают, что после февральского удешевления, когда цены за неделю по всей Украине пошли вниз на 20-25 коп/л и более, в марте снова наступила стабильность. Которую, кстати, и предсказывали эксперты неделю назад.

Сейчас в большинстве регионов цена бензина А-92 ниже 26 грн/л (см. интерактивную карту), а в Сумской и Харьковской областях – ниже 25 грн/л. И только на Луганщине А-92 стоит дороже 26 грн/л. С бензином А-95 ситуация похожая: Луганская область – выше 27 грн/л, Сумская и Харьковская – ниже 26 грн/л, в остальных регионах – в пределах 26,19-26,80 грн/л.

Цена дизтоплива в 60% областей ниже 26 грн/л, в 40% областей – выше.

С автогазом картина пестрая, но в большинстве областей он стоит ниже 11 грн/л, что в впервые в этом году позволило средней цене выйти за пределы 11 грн/л – до 10,95 грн/л.

По словам Сергея Куюна, сейчас все внимание рынка сосредоточено на дизельном топливе, так как сложилась напряженная ситуация с обеспечением этим видом нефтепродуктов.

"Баланс спроса и предложения сходится, что называется, впритирку, – отметил Сергей Куюн. – С одной стороны, налицо потенциал для снижения цен, но с другой "запах дефицита" слышен очень отчетливо. И в таких условиях никто снижать цену не станет. На прошлой неделе цена в мелком опте (от бензовоза) подросла почти на гривню на литре, а 10 марта не было ни единого предложения в крупном опте (от цистерны). Причина – непонятно, почем продавать. Сегодня тренды по доллару и нефти разнонаправлены: доллар в Украине идет вверх, цена нефти в мире – вниз. Поэтому трейдеры выжидают, пока ситуация прояснится".

Что может измениться за неделю

Геннадий Рябцев напомнил, что удешевление нефти почти на 30% за минувшие дни может сказаться на цене топлива не ранее, чем через 2-3 недели и то при условии стабильности тренда не менее чем две недели подряд. Поэтому очевидно, что этот фактор в ближайшие семь дней вряд ли изменит цифры на стелах АЗС.

Сергей Куюн отметил, что многое в цене топлива на неделе зависит того, каким будет курс доллара. По его оценке, если нефть подешевеет на 30%, то нефтепродукты – не более чем на 15%.

"Всем хочется простых ответов, но их не будет, – анализирует Сергей Куюн. – Сразу скажу, что это не будет 30%. Нефть – лишь одна составляющая в цене нефтепродуктов, на которую приходится 30-40%. Соответственно снижение цен на нефтепродукты должно составить 10-15%. В нашем случае надо следить за котировками нефтепродуктов, а не нефти, темпы изменений не всегда пропорциональны. А теперь главный аспект: нефть и нефтепродукты закупаются за валюту. Вышесказанное справедливо в валютном эквиваленте и, если мы говорим о ценах на колонках, вопрос упирается в валютный курс. Каким он будет?".

Эксперт привел пример: если бензин подешевеет на 2,5 грн/л (на 10%), а курс гривни снизится по сравнению с тем, что был неделю назад, тоже на 2,5 грн/доллар (до 27 грн/доллар), то бензин должен подешеветь на 50 коп., так как изменение курса доллара на гривню меняют цену литра топлива примерно на 80 копеек. По мнению Сергея Куюна, менять ценники в этом случае трейдеры вряд ли будут.

С автогазом ситуация на этой неделе тоже сложно прогнозируемая.

"Что касается рынка сжиженного газа, то с наступлением тепла использование газа традиционно повышается, поэтому цены либо не изменятся, либо начнут идти вверх в зависимости от наличия достаточных запасов продукта в той или иной области. Но в общем надо готовиться к подорожанию", – объяснил Геннадий Рябцев.

Выходит, впервые за долгое время сжиженный газ перестанет дешеветь.

Кстати, Антимонопольный комитет Украины уже предупредил, что будет внимательно изучать динамику цен на рынке розничной торговли нефтепродуктами в связи с 30%-ным обвалом цен на нефть.

"Понятно, что ожидать такое же стремительное падение цен на АЗС не приходится, ведь между сырой нефтью и автомобильным баком есть множество звеньев, – отметили в АМКУ. – Но следом за снижением цен на сырую нефть крупнооптовые цены на бензин и дизтопливо в Украине существенно снизятся".

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