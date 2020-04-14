Нелегалы диктуют свои правила: что происходит на АЗС и какими будут цены

Эксперты говорят, что бензин, дизель и автогаз пока будут дешеветь

На минувшей неделе цены на нефтепродукты продолжили падение, хотя оно было более медленным, чем в течение второй половины марта – начале апреля. По мнению экспертов рынка нефтепродуктов, нынешние ценники на стелах АЗС – не предел.

Какие тенденции ожидать наступившей неделе, рассказали наши эксперты: директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн.

Что изменилось за неделю

Картина по регионам получилась пестрая. Например, в Харьковской области бензин А-95 подешевел на 79 коп./л, а в соседней Донецкой области цены на него не изменились. Остались стабильными цены в Ровенской, Запорожской, Кировоградской областях. Во многих регионах удешевление оказалось символическим – на несколько копеек на литре.

Эксперты объясняют такую большую разницу тем, что на минувшей неделе бензин и дизельное топливо дешевело в сетях нижнего ценового диапазона. По отдельным сетям оно составило 50-80 коп./л. А вот брендовые сети стоимость литра почти не меняли. Поэтому в областях, где брендовых сетей больше, средние цены упали меньше, и наоборот.

А вот сжиженный газ продолжил стремительно дешеветь во всех регионах на десятки копеек за литр. Минимальное снижение составило 21 коп./л (Николаевская обл.), максимальное – 84 коп./л (Черниговская обл.). Причиной тому, по мнению экспертов, стало лавинообразное возрождение закрытых ранее властями "подзаборных" (нелегальных) бочек-заправок, которые торгуют только сжиженным газом. Воспользовавшись ситуацией в стране (эпидемия, карантин), они устроили настоящий демпинговый террор легальным АЗС.

В итоге разница между самыми высокими и самыми низкими ценами, в зависимости от региона, значительно увеличилась по всем видам топлива.

По А-92 разброс цен составил 9,8% (2,18 грн/л, плюс 33 коп./л), было 8,1%, по А-95 – 9,6%, (2,06 грн/л, плюс 39 коп./л), было 6,8%, по дизелю 9,4% (2,05 грн/л, плюс 60 коп./л), было 6,2%, по автогазу 17,7% (1,62 грн/л, плюс 59 коп./л), было 10,4%.

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 23,38 грн/л (удешевление на 10 коп./л), самая высокая – в Луганской области – 24,51 грн/л (удешевление на 17 коп./л), самая низкая – в Херсонской области – 22,33 грн/л (удешевление на 66 коп./л).

В Киеве стоимость бензина А-92 – 23,67 грн/л (минус 8 коп./л).

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 24,39 грн/л (удешевление на 11 коп./л), самая высокая – в Луганской области – 25,51 грн/л (удешевление на 34 коп./л), самая низкая – в Харьковской области – 23,28 грн/л (удешевление на 79 коп./л).

В Киеве стоимость бензина А-95 25,32 грн/л (минус 13 коп./л).

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 23,87 грн/л (удешевление на 9 коп./л), самая высокая – в Луганской области – 24,78 грн/л (удешевление на 17 коп./л), самая низкая – в Харьковской области – 22,66 грн/л (удешевление на 67 коп./л).

В Киеве стоимость дизтоплива 24,32 грн/л (минус 12 коп./л).

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 9,82 грн/л (минус 54 коп./л), самая высокая – в Тернопольской области – 10,77 грн/л (минус 38 коп./л), самая низкая – в Черниговской области – 9,15 грн/л (минус 84 коп./л).

В Киеве стоимость газа – 9,62 грн/л (минус 63 коп./л).

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Анализ ситуации на рынке

По словам сергея Куюна, основная роль в снижении цен сегодня принадлежит так называемым "дискаунтерам" – это сети АЗС, работающие в нижнем ценовом сегменте. Абсолютным рекордсменом стала одна из житомирских сетей, снизившая на выходных цену на дизтопливо сразу на 1,1 грн/л – до 18,70 грн/л.

"Дискаунтеры не держат больших запасов, покупают "с колес" нефтепродукты на оптовом рынке, где цены первыми реагируют на внешнюю конъюнктуру, например, дизтопливо уже стоит дешевле 15 грн/л, – отметил Сергей Куюн. – Маржа позволяет им перетянуть клиентуру конкурентов в условиях повсеместного падения продаж. На ценовую политику дискаунтеров имеет огромное влияние разрастающийся теневой сегмент рынка. Цены ДТ на нелегальных АЗС находятся ниже 18 грн/л. В январе усилиями Кабмина сотни "подзаборных" заправок были закрыты, но как только на первый план вышли проблемы с коронавирусом, а закупочные цены на топливо резко снизились – "тень" вернулась. Расходы у них минимальные: нет легально оформленного персонала, нет кассовых аппаратов, не говоря о соблюдении карантинных мер. Плюс постепенное "обмеление" карманов потребителей, которые ищут топливо подешевле".

В то же время, по словам эксперта, крупные сети, вынужденные держать 2-4-недельный запас топлива, не могут себе позволить такого резкого снижения цен в силу падения продаж. Но поневоле им придется ползти вслед за дискаунтерами.

Геннадий Рябцев также отметил, что на неделе активнее всего снижали цены трейдеры нижнего ценового сегмента. Прежде всего это заметно в глубинке, где немного брендовых сетей или их вовсе нет.

"Крупные компании сейчас несут большие убытки и поэтому всячески стараются замедлить снижение цен, потому что каждый лишний день с более высокой ценой минимизирует их потери, – анализирует Геннадий Рябцев. – Антимонопольный комитет по факту лишь имитирует деятельность, но там, похоже, тоже понимают, что "чистая" арифметика не работает: если продажи снижаются, а постоянные каждодневные зарплаты у брендовых сетей остаются неизменными, это значит, что в каждом проданном литре топлива доля этих затрат становится все больше. За последние пару недель они выросли оценочно с 2,5 до 3 грн в каждом литре".

По словам Артема Куюна, газ дешевел потому, что за неделю еще снизились цены в рознице.

"По моим расчетам, розничная цена 7,50 грн/л – это продажа "в ноль", – говорит Артем Куюн. – Плюс еще 1,5 грн/л, это 9 грн/л, это "дно". Но к нему надо подойти, использовав более дорогие мартовские запасы, реализация которых идет с трудом из-за падения продаж в связи с карантином. Поэтому сейчас справедливая цена 9,2-9,3 грн/л".

Что может измениться за неделю

Эксперты обещают, что снижение цен продолжится, но будет более медленным.

Сергей Куюн ожидает, что на наступившей неделе бензин и ДТ продолжат дешеветь. Но сдерживающим фактором остается падение розничных продаж в условиях карантина в среднем на 30-40%.

"Порядка 2-3 грн на литре – вполне осязаемый потенциал снижения, который подкреплен окрепшей гривней, – уверен Сергей Куюн. – С другой стороны – падение продаж увеличивает себестоимость каждого литра топлива. Нет ясности и с будущим курсом гривни: пока нет закона о денационализации банков – нет сотрудничества с МВФ. Если в итоге гривня рухнет ниже 30 грн/доллар, тогда уже будет не до снижения цен на топливо. Неопределенности рынку добавляет ситуация вокруг договоренностей нефтедобывающих стран о сокращении добычи. Рынок ожидает роста цен на нефть, но будет ли он, и каким, увидим на неделе. Пока рынок не отреагировал на договоренности"

Геннадий Рябцев тоже уверен, что снижение цен в рознице продолжится.

"С каждым днем в розничную продажу поступают все более дешевые партии нефтепродуктов, закупленных ранее в опте. На этой неделе ожидаем сохранения темпов снижения цен на все виды топлив, включая газ. Снижение цен по разным регионам будет разным, в зависимости от спроса и количества нелегальных АЗС, но в пределах 30-50 коп./л", – прогнозирует Геннадий Рябцев.

Артем Куюн также утверждает, что газ и дальше будет дешеветь.

"Возродившиеся нелегальные АЗС демпингуют, даже продавая газ по 8 грн/л, они вынуждают легальных трейдеров опускать цены, чтобы не потерять клиентов. У легальных АЗС такой возможности нет, но они будут вынуждены постепенно опускать цены до 9 грн/л", – рассказал Артем Куюн.

Тем, у кого нет личного транспорта, цены на топливо волнуют мало. А вот как реагируют киевляне на отмену общественного транспорта в связи с карантином, смотрите в сюжете:

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