Осталось меньше 50 дней на растаможку авто: "евробляхи" идут на запчасти

Украинцы почти прекратили растаможку б/у авто, а спрос на новые машины вырос на 8%

Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Осталось меньше 50 дней на растаможку авто: "евробляхи" идут на запчасти Александр Панченко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/5ce/9c1/5ca5ce9c1c506.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/5ce/9c1/5ca5ce9c1c506.jpg 2019-04-07T07:00:00+03:00 Авто Украинцы почти прекратили растаможку б/у авто, а спрос на новые машины вырос на 8%

У владельцев нерастаможен­­ных автомобилей на еврономерах осталось менее 50 дней, чтобы решить вопрос с их узакониванием — с 24 мая ездить на таких машинах будет незаконно, а тех, кто за рулем, оштрафуют на 170 тыс. грн. По данным ГФС, после 22 февраля, когда можно было уплатить 50% акциза, растаможка таких авто практически прекратилась. Автоэксперты говорят, что машины массово сдают на запчасти. Тем временем украинцы покупают все больше новых автомобилей.

Старые

Как сообщили нам в Киевской региональной таможне, с 23 февраля до 1 апреля из 1678 растаможенных б/у автомобилей за полный акциз узаконили всего 136 "евроблях", или 8%. По оценкам экспертов, примерно такой же процент на других таможнях. По данным ГФС, на 15 марта незаконно находились в Украине около 264 тыс. автомобилей, кроме того, по льготам с ноября 2018 г. растаможено более 125 тыс.

"Большинство тех, кто хотел узаконить авто на еврономерах, это сделали, остальные постепенно сдают их на разборку, из-за чего цены у приемщиков запчастей упали втрое, — анализирует автоэксперт Алексей Мкртчян. — Можно ожидать, что к лету "евробляхи" на дорогах исчезнут".

Мкртчян говорит, что не оштрафуют за нерастаможку тех, кто ввез машину обезличенно, через посредника, а не в режиме транзита. Но "транзитчики" тоже могут избежать штрафа в 170 тыс. грн за просрочку вывоза либо нерастаможку. По словам автоюриста Ивана Казачука, в ГФС ему ответили, что при потере транзитного авто по обстоятельствам непреодолимой силы (ДТП, угон, поджог, военные действия) тот, кто его ввез, освобождается от уплаты штрафа. Эта норма действует до 23 мая, а утрата должна быть подтверждена документально (справка из полиции, фото сгоревшего или разбитого автомобиля).

Новые

А вот спрос на новые автомобили в марте 2019 г. вырос на 8% по сравнению с мартом 2018 г., или до 7300 штук за месяц, сообщает пресс-служба "Укравтопрома". Самые популярные Renault — 1022 шт. (+66%), на 2-м месте — Toyota — 835 (–7%), на 3-м — KIA — 710 (+220%), на 4-м — Skoda — 589 (+37%), на 5-м — Nissan — 567 авто (+28%). По словам гендиректора Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олега Назаренко, причиной роста продаж стал отложенный спрос:

"Есть люди, меняющие автомобили на новые каждые 5—6 лет, — рассказал нам Назаренко. — После 2014 г. тенденция притормозилась из-за войны, потом из-за возможности недорого купить "евробляху". Сейчас надежды на то, что льготный период растаможки продлят, исчезли, поэтому те, у кого есть деньги, переключаются на рынок новых автомобилей. Эта тенденция продолжится, но сколько новых иномарок купят в этом году, прогнозировать сложно".

Мкртчян отметил, что украинцы покупают в салонах в основном дорогие машины, поэтому говорить, что после исчезновения возможности купить недорого б/у автомобиль основная масса покупателей переключилась на новые, рано.

Напомним, ранее стало известно, что МВД готовит реформу. Права с чипом для водителей и регистрация авто в два раза дороже – "Сегодня" разобрались со всеми деталями и грядущими новшествами.

При этом недавно во Львов съехались таможенники пяти стран Европы: "евробляхи" сразу перекрыли улицу. В соцсетях сразу началось бурное обсуждение акции протеста "бляхеров", однако люди недоумевают, чем владельцы "блях" снова недовольны.

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АВТОР: Александр Панченко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.