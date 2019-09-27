От "люкса" до электрокаров: Nissan отзывает больше миллиона авто

Nissan Rogue / Фото: Wikipedia/Mr.choppers

Автопроизводитель Nissan, который ранее презентовал нового "Жука", отзывает более 1,2 млн автомобилей в США из-за проблемы с дисплеями камеры заднего вида. Как сообщает NHK, среди проблемных моделей оказались Rogue, Infinity и Leaf.

"Hуководство Nissan уведомило Национальное управление безопасностью движения на трассах США об отзыве автомобилей 25 моделей, выпущенных в 2018 и 2019 годах. Среди них – модели кроссоверов Rogue, люкс-бренда Infinity и электромобили Leaf", – сказано в сообщении.

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В управлении заявили, что дисплеи могут быть установлены таким образом, что задняя часть оказывалась автомобиля не видна. Из-за этого автомобили не отвечают федеральным требованиям безопасности. Сообщений о каких-либо ДТП, вызванных этим дефектом, не поступало, однако в Nissan приняли решение отозвать автомобили. Компания предоставит бесплатное программное обновление для решения проблемы.

Напомним, ранее стало известно, что полмиллиона автомобилей Volvo отзывают из-за дефектов в двигателях. По данным шведского автопроизводителя, из-за этого недостатка машины могут загореться.

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