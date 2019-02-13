От скандального экс-главы Nissan ушли два адвоката

Новый защитник начнет работу с Карлосом Гоном уже 14 февраля

Карлос Гон. Фото: AFP

От скандального экс-главы Nissan ушли два адвоката //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/3d7/be5/5c63d7be54b65.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/3d7/be5/5c63d7be54b65.jpg 2019-02-13T10:27:00+02:00 Авто Новый защитник начнет работу с Карлосом Гоном уже 14 февраля

Адвокат Мотонари Оцуру, который возглавляет защиту бывшего главы франко-японского автомобильного альянса Renault, Nissan, Mitsubishi Карлоса Гона, подал в отставку. Соответствующее заявление Оцуру направил в Токийский окружной суд, сообщают японские СМИ.

Вместе с ним в отставку подал еще один адвокат Осикубо Масато, также представлявший интересы Гона. О причинах, которые побудили их к таким действиям, не сообщается.

Новым адвокатом экс-главы альянса станет Дзюнъитиро Хиронака. Он собирается приступить к работе уже с 14 февраля.

Напомним, Карлос Гон и один из его ближайших соратников Грег Келли были помещены в Токийскую тюрьму 19 ноября 2018 года. Их арестовали по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Речь шла о том, что Гон мог при содействии Келли скрыть подлинные размеры своего вознаграждения в качестве председателя совета директоров Nissan в период 2010–2015 гг. По данным следствия, задекларирована была только половина из выделенных ему примерно 10 млрд иен (почти 89 млн долларов).

10 декабря 2018 года Гон и Келли, уже находясь в заключении, были повторно арестованы - по новому подозрению в том, что также скрыли вознаграждение в размере 4,2 млрд иен (37 млн долларов), выделенное Гону в период 2015–2017 гг.

Между тем, Келли 25 декабря был освобожден из заключения под залог в размере 70 млн иен (около 636 тыс. долларов) и будет ожидать в Японии суда. При этом Гон попросил также освободить его под залог и пообещал, что будет ежедневно докладывать прокурорам и носить электронный браслет. Однако Гону в этом было отказано, несмотря на неоднократные обращения адвокатов.

В Nissan вменяемые Гону нарушения уже признали. Внутреннее расследование показало, что начальник годами преуменьшал размер денежных выплат и расходовал средства компании в собственных целях.

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