Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,01
30,51
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Автоновости

От скандального экс-главы Nissan ушли два адвоката

Сегодня, 10:27

Новый защитник начнет работу с Карлосом Гоном уже 14 февраля

Карлос Гон
Карлос Гон. Фото: AFP
От скандального экс-главы Nissan ушли два адвоката //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/3d7/be5/5c63d7be54b65.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/3d7/be5/5c63d7be54b65.jpg Авто Новый защитник начнет работу с Карлосом Гоном уже 14 февраля

Адвокат Мотонари Оцуру, который возглавляет защиту бывшего главы франко-японского автомобильного альянса Renault, Nissan, Mitsubishi Карлоса Гона, подал в отставку. Соответствующее заявление Оцуру направил в Токийский окружной суд, сообщают японские СМИ.

Вместе с ним в отставку подал еще один адвокат Осикубо Масато, также представлявший интересы Гона. О причинах, которые побудили их к таким действиям, не сообщается.

Новым адвокатом экс-главы альянса станет Дзюнъитиро Хиронака. Он собирается приступить к работе уже с 14 февраля.

Напомним, Карлос Гон и один из его ближайших соратников Грег Келли были помещены в Токийскую тюрьму 19 ноября 2018 года. Их арестовали по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Речь шла о том, что Гон мог при содействии Келли скрыть подлинные размеры своего вознаграждения в качестве председателя совета директоров Nissan в период 2010–2015 гг. По данным следствия, задекларирована была только половина из выделенных ему примерно 10 млрд иен (почти 89 млн долларов).

10 декабря 2018 года Гон и Келли, уже находясь в заключении, были повторно арестованы - по новому подозрению в том, что также скрыли вознаграждение в размере 4,2 млрд иен (37 млн долларов), выделенное Гону в период 2015–2017 гг. 

Между тем, Келли 25 декабря был освобожден из заключения под залог в размере 70 млн иен (около 636 тыс. долларов) и будет ожидать в Японии суда. При этом Гон попросил также освободить его под залог и  пообещал, что будет ежедневно докладывать прокурорам и носить электронный браслет. Однако Гону в этом было отказано, несмотря на неоднократные обращения адвокатов.

В Nissan вменяемые Гону нарушения уже признали. Внутреннее расследование показало, что начальник годами преуменьшал размер денежных выплат и расходовал средства компании в собственных целях.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Nissan, renault, mitsubishi, Карлос Гон

Вы сейчас просматриваете новость " От скандального экс-главы Nissan ушли два адвоката". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Предательство и интриги": скандальный экс-глава Nissan назвал причины своего ареста

31 января, 09:35

Карлос Гон обвинил бывших коллег в предательстве

Исполнительный директор Nissan ушел в отставку на фоне скандала вокруг Гона

12 января, 03:24

Муньос был одним из приближенных Карлоса Гона

Из Mitsubishi выгнали главу совета директоров

26 ноября 2018, 13:50

Вслед за Nissan с коррупционером Карлосом Гоном решили расстаться и еще в одном японском автоконцерне

СМИ выяснили, на что арестованный глава Nissan тратил чужие деньги

21 ноября 2018, 09:55

Карлос Гон скрыл от налоговой "нелегальные" 5 миллиардов йен

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности

Вера Брежнева позирует обнаженной в ванной

Трагически ушел из жизни народный артист Украины: "заживо сгорел"

Анатолий Гриценко и его семь свадеб

Королёва удивила своей фигурой

Украинских заробитчан ждет ''сюрприз'': грядут проверки

Ярош предсказал большую войну с РФ

Каждый имеет право ошибаться: Узелков намекнул на причину развода

В США оценили шансы России пробить сухопутный коридор в Крым

Украинские чиновницы взмутили сеть отдыхом на Мальдивах

Загрузка...

Что будет с гривней до конца февраля: экономический прогноз

Сегодня, 07:00

Доллар продолжает падение. Эксперты: перед выборами будет откат

Без газовых котлов и парковок: какие новшества подготовили для украинцев

Вчера, 07:39

Украинцам запретят устанавливать в квартирах газовые котлы

Почему украинцам придется платить за воду соседа и дырявые трубы: все о новшествах ЖКУ

Вчера, 06:40

Разницу между счетчиком дома и квартирным раскидают на всех жильцов

Трудовая миграция в Украину: кто к нам едет и зачем стране мигранты

11 февраля, 07:39

В Украину готовы приехать трудовые мигранты из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана

Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов

Роскошная свадьба: Оксана Байрак поженила актеров сериала

Холодильник на кухне: 10 креативных способов размещения