Отделаться легким испугом: как водителю вести себя в случае ЧП на дороге

Теплая пора — самое активное время для автомобильных путешествий, будь то регулярные поездки на дачу или автотуры по всей стране. При этом путешествуют все, от уже обкатанных сотнями тысяч километров "водил" до достаточно неопытных молодых парней и девушек, которые едва начинают познавать прелесть дальних странствий на колесах. Но дорога ко всем одинакова, а мелкие неприятности могут случиться с каждым водителем. И для каждого это стресс, особенно если едете вы не по оживленной городской трассе, а по проселочной дороге. Чтобы пережить неприятности максимально легко и быстро решить задачу, преподнесенную дорогой, мы поговорили с несколькими бывалыми водителями и собрали топ самых распространенных проблем, с которыми может столкнуться на украинских дорогах каждый.

Как обойтись "малой кровью", нам рассказали эксперты — главный редактор автожурнала Артем Киселев и водитель-дальнобойщик Роман Шайко. Случаи собраны с учетом отсутствия у водителя полной КАСКО, ведь если она есть, самый простой выход — позвонить своему страховому агенту.

Пробитое колесо, разорванная покрышка

Если авто начинает резко вести в одну сторону, теряется управление или слышен хлопок, и затем потеря контроля над авто — в 90% это колесо. Остановитесь на обочине на аварийке, выставьте "треугольник", под все колеса подложите стопы (камень, кирпич, деревяшку). Хорошо, если водитель сам может заменить колесо. Если такой возможности нет (например, девушка — водитель-новичок), постарайтесь остановить таксиста: они заменят колесо за определенную плату.

"Ехать далеко на докатке я не рекомендую, — говорит Артем. — Доезжайте до первого шиномонтажа и ремонтируйте колесо".

Эвакуатор в данном случае обойдется очень дорого (300—350 грн вызов, +12 грн/км), а ремонт колеса — всего 90—200 грн".

Украли деньги и документы

"Я оставила авто на стоянке маркета, — рассказывает Инна Лукьяненко. — Как тронулась, поняла — спущено колесо. Вышла посмотреть, машину не закрыла — подъехали ребята, и с сиденья украли сумку с деньгами".

В таком случае сразу вызывайте полицию и называйте приметы мошенников: номер авто, цвет, марку и т. д. Чем быстрее поступит ориентировка в полицию, тем больше вероятность поймать воров. Позвоните в банк, заблокируйте карточки и устройте огласку в соцсетях: часто это помогает если не поймать вора, то найти документы.

Камень попал в лобовое стекло

Придерживаться дистанции, к сожалению, не всегда помогает, и разбитое камнем из-под колеса лобовое стекло (особенно у немолодых авто) — ситуация все более частая. Если рассыпалось вдребезги, вытряхните осколки из салона: мелкие могут поранить. Укутайтесь (ветер в лицо может вызвать в лучшем случае простуду) и на скорости до 40 км/ч и при включенной "аварийке" доезжайте до ближайшего СТО. Так же стоит поступить в случае "паутины": триплекс не разлетается вдребезги, но с мелкой сеточкой ехать опасно из-за плохой видимости, да и рискованно — в любой момент она может рассыпаться. Средняя стоимость замены (демонтаж и установка) стекла — 350—400 грн, плюс стоимость самого стекла.

Перегрелась, заглохла или просто не едет

При перерегреве отрывайте капот и ждите. К сожалению, такая ситуация не редка в стареньких автомобилях. Хорошо, если есть холодная вода (ни в коем случае не минеральная или газированная): ее можно долить в радиатор. Если же машина заглохла ни с того ни с сего, это скорее всего незначительная поломка: о чем-то серьезном обычно машина сигнализирует грохотом, скрежетом или загораются датчики на приборной доске (так называемый "check"). С незначительной поломкой автомеханики справятся в ближайшем сервисе (диагностика — от 100 грн, плюс стоимости ремонта). Главное — дотянуть до сервиса.

Закрытый ключ — не беда

Рассеянность или спешка — лучшие "друзья" "забывак". Потеряв или закрыв ключ в автомобиле, самое простое — позвонить домой, пусть подвезут запасную пару. А если это невозможно — достаточно позвонить в службу техпомощи или в компанию, которая эвакуирует авто: у них услуга вскрытия предусмотрена. Обойдется она от 700 до 1000 грн, в зависимости от модели.

Без тормозов и управления

В этом случае лучше не ловить попутку, а сразу вызывать эвакуатор. На старых автомобилях тормоза могут проваливаться, и бывалые водители рекомендуют просто их "прокачать" (несколько раз резко выжать педаль). Современные же машины оснащены системой контроля безопасности: любая неисправность тормозной системы высвечивается на экран либо блокирует движение. Если авто не заводится или руль не слушается (заблокирован, ведет), вызывайте эвакуатор — это вопрос безопасности. Стоимость аварийного вызова — 350—400 грн, плюс эвакуация 10—12 грн/км.