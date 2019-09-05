Отсрочка штрафов для "евроблях": комитет Рады принял решение

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Законопроект № 1030 об отсрочке штрафов на 90 дней за нарушения порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины, который внес президент Владимир Зеленский в парламент, соответствует требованиям антикоррупционного законодательства.

Соответствующее решение принял сегодня, 5 сентября, Комитет по вопросам антикоррупционной политики, который возглавляет Анастасия Красносильская ("Слуга народа").

"В проекте акта не выявлены коррупционные факторы – проект акта соответствует требованиям антикоррупционного законодательства", – говорится в заключении комитета.

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Новости "Сегодня" писали, что законопроект был внесен в Раду 29 августа и на следующий день передан на рассмотрение пяти комитетам. Главным указан Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Срок, в течение которого владельцы "евроблях" могут растаможить авто без штрафов, предлагается увеличить с 270 до 360 дней.

Льготный период для собственников авто на еврономерах, когда легализовать машины можно было со скидкой, истек в феврале 2019 года. Тогда водителям дали время на растаможку, но уже по полной ставке акцизного сбора, до 24 мая, позже срок введения штрафов отложили на три месяца.

В Мининфраструктуры сообщили, что 21 августа по итогам совещания было принято решение отсрочить введение штрафных санкций. Несмотря на это заявление, 22 августа штрафы за "евробляхи" официально вступили в силу.

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