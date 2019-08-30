Отсрочка штрафов за "евробляхи": появился текст законопроекта Зеленского

Документ был подан в Раду 29 августа, а сегодня передан на "рассмотрение руководству"

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Законопроект относительно штрафов за нарушения порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины, который внес президент Владимир Зеленский в Верховную Раду IX созыва в первый день ее работы, предусматривает их отсрочку еще на 90 дней.

На сайте парламента опубликован текст проекта (№ 1030) и пояснительная записка к нему.

Отмечается, что документ, который отмечен как неотложный, был передан на "рассмотрение руководства" 30 августа.

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Срок, в течение которого владельцы "евроблях" могут растаможить авто без штрафов, предлагается увеличить с 270 до 360 дней.

"Проект разработан с целью создания предпосылок для комплексного урегулирования вопроса растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией в Украине, соблюдения таможенных правил при перемещении транспортных средств в таможенных режимах временного ввоза и транзита, а также учета интересов всех слоев населения при решении указанного вопроса", – говорится в пояснительной записке.

Как писали новости "Сегодня", льготный период для собственников авто на еврономерах, когда легализовать машины можно было со скидкой, истек еще в феврале 2019 года. Тогда водителям дали время на растаможку до 24 мая, позже срок введения штрафов отложили на три месяца.

В Мининфраструктуры ранее сообщили, что 21 августа по итогам совещания принято решение отсрочить введение штрафных санкций. Несмотря на это заявление, 22 августа штрафы за "евробляхи" официально вступили в силу.

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