Ответственность пешеходов на дороге: что изменит решение Верховного суда

В Украине больше не действует негласное правило "пешеход всегда прав". По решению Верхового суда, пешеход, который станет причиной ДТП, должен возместить водителю ремонт авто. При этом сейчас на пешеходов не действуют ни штрафы, ни аварии – на дорогах ежедневно гибнет по десять человек. Даже война не забирает столько жизней.

Улицу Малиновского и близлежащие кварталы в Киеве называют "кровавым километром". Здесь буквально каждую неделю погибает человек. А все потому что на шестиполосную проезжую часть постоянно выскакивают пешеходы.

"Они стоят не на тротуарной зоне, а вылезают прямо на дорогу. Я вот не знаю, как их прогнозировать. Они побегут? Или они будут стоять? И водитель не может увидеть, кто оттуда выскочит", – сетует автоинструктор Ольга Байдородина.

На трехсотметровом отрезке есть два наземных пешеходных перехода и еще один подземный. Но люди все равно нарушают правила дорожного движения. Ольга советует водителям особенно остерегаться молодых людей в капюшонах и наушниках – они не видят и не слышат автомобилей. Еще одна проблемная категория – пенсионеры.

Сбавлять скорость, проезжая мимо школы, для водителей – аксиома. Но ситуация возле рынков еще хуже, хотя там не дети, а взрослые. Поэтому Ольга рекомендует притормаживать и в таких ситуациях.

Конечно, водители и сами часто превышают скорость, даже не "зебрах". Но что толкает людей под колеса? Психолог Вадим Колесников объясняет: такое поведение свойственно лицам с комплексом жертвы. Они или врут (в том числе, и самим себе), или демонстративно рискуют.

"Доказано, что те, кто врут и те, кто отвратительно ведет себя на дороге, считают, что с ними когда‑то поступили несправедливо. И теперь эта несправедливость якобы дает им возможность пренебрегать элементарными правилами. В том числе и правилами дорожного движения. Это пренебрежение к окружающим. Это уверенность в том, что существует только твоя правда", – объясняет психолог.

Кроме того, такие люди никогда не признают свою вину. Но есть неожиданный рецепт исправления ситуации.

"Если в вашем окружении есть человек, который считает, что он Дункан Маклауд и у него 18 жизней, почаще его хвалите. Напоминайте ему, что он заслуживает похвалы, что с ним никто не воюет", – советует специалист.

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Другое "лекарство", говорит эксперт, – жесткое наказание. Сейчас штраф за прогулку мимо "зебры" – всего 51 гривня. Но недавно произошел первый в истории Украины прецедент, когда Верховный суд обязал пешехода компенсировать собственнику авто 100 тысяч гривен на ремонт. Юристы называют ситуацию прорывом, ведь раньше в судах доставалось только водителям – из-за советского стереотипа, что только за рулем можно быть источником повышенной опасности.

Оптимизм адвоката Юрия Проходы пока сдержанный – он выиграл у пешеходов-виновников ДТП три дела из пяти. Но раньше водители все равно чинили авто за собственные средства. Юрий объясняет: очень сложно что-либо доказать, если нет свидетелей или записей с видеорегистратора. Потому советует всем водителям установить такую аппаратуру.

Напомним, ранее новости "Сегодня" также предупреждали, что водителей на пешеходных переходах поджидают мошенники. Они намеренно бросаются под колеса, чтобы выманить у доверчивых водителей деньги.

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