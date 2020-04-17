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Озонация салона автомобиля: действительно ли процедура убивает вирусы

17 апреля, 20:10

Екатерина Степаненко

Многие автомастерские предлагают услугу по обеззараживанию авто бесплатно

Во время пандемии коронавируса некоторые автосалоны предлагают владельцам машин бесплатную услугу – обработку салона от вируса. Как дезинфицируют авто и главное, эффективно ли это?

"Стоимость озонации в среднем по Киеву составляет 500 гривен. Наша компания во время карантина делает бесплатно всем желающим", – говорит Сергей, владелец компании по обслуживанию машин.

Дезинфицируют салон озоном. Он уничтожает все микробы.

"Он вступает в реакцию со всем что найдет, в том числе вирусы, бактерии, в том числе и живые клетки. Он их окисляет, то есть, он их убивает, как дезинфицирующий реагент", – объясняет Борис Донской, иммунолог.

После озонирования нужно в течение полутора часов проветрить машину.

"Не дышать этими первыми потоками воздуха. И дать возможность озону перемешаться с кислородом, чтоб не отравиться", – отмечает эксперт.

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Главная ошибка водителей, уверяют специалисты, дезинфицировать авто спиртовой салфеткой и антисептиком. Во время карантина из десяти клиентов восемь именно так повредили салон.

"Смотрит – ого, салфетка такая грязная – значит и руль такой грязный, и начинает сильнее тереть. Потом видит, что и руль уже выбивается в цвете, и он соответственно не грязь смывает, а просто уничтожает кожу", – объясняет владелец компании по обслуживанию машин.

При этом, лучший вариант для обработки машины, по мнению специалистов, это хозяйственное мыло:

"Мочалочкой кухонной, только не с той стороны, где посуду драить, а с мягенькой. Делаете пенку и просто промываете".

Напомним, ранее новости "Сегодня" уже писали про дезинфекцию в машине и о том, какие места обязательно нужно обрабатывать. Благо, одна из автомобильных компаний выпустила подробную инструкцию, что и как нужно обеззараживать в автомобиле.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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авто коронавирус дезинфекция

Источник: Сегодня

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