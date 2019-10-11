Парамедики в Арабских Эмиратах пересели на суперкары: видео

Дубайские врачи получили в свое распоряжение скоростные суперкары. Автопарк медиков пополнили сверхбыстрые машины и внедорожники – суперкары Nissan GT-R и Chevrolet Corvette C7, а также внедорожник Range Rover. Всего – восемь роскошных автомобилей, причем стоимость некоторых достигает миллиона евро.

Использовать чудеса автотехники предполгают в случаях, когда жизнь пациентов под угрозой. Ожидается, что новые авто помогут сократить время реагирования на чрезвычайные ситуации с восьми до четырех минут.

Салоны "скорых" оборудованы кислородными баллонами и приборами для сердечно легочной реанимации.

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Мобильные команды парамедиков на суперкарах будут дежурить и на местах массового скопления людей, и при развлекательных и спортивных мероприятиях.

Скорая помощь – не единственная служба в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), которая получила в свое распоряжение гоночные автомобили. Ранее новости "Сегодня" уже сообщали, что преступников в Дубае будут ловить на суперкаре за 3,4 млн долларов.

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