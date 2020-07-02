Переломная неделя: что будет с ценами на автогаз для украинцев

В Украине уже остановился рост цен на автогаз, а в ближайшем будущем может начаться их снижение на АЗС. Такой прогноз сайту "Сегодня" озвучил директор "Консалтинговой компании А-95" Сергей Куюн.

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По его словам, операторы топливного рынка сами понимают, что автогаз уже дорогой. Тем более каналы поставок работают стабильно. Большая часть рынка – 60-70% – обеспечивается по долгосрочным контрактам. Поставщик в любом случае поставляет, и рынок достаточно стабильный, отмечает эксперт.

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Впрочем, ситуация еще может измениться, хотя снижение уже происходит на уровне оптовых цен.

"Где-то неделю мы находимся на переломе, и непонятно, как цена будет себя вести. На сегодня мы видим признаки, что цена останется стабильной. Однако если цена продолжит падать на рынках Европы, тогда с задержкой в две недели в Украине пойдет снижение тоже", – говорит Куюн.

Подробнее о стоимости горючего читайте на сайте "Сегодня" в специальном материале "За месяц автогаз подорожал на гривню: какими будут цены в июле".

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Напомним, цена на сжиженный газ в Украине резко пошла вверх в мае, когда из-за ослабления карантина увеличился спрос на топливо.

О том, как правильно проводить дезинфекцию автомобиля, чтобы снизить риск подхватить коронавирус, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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