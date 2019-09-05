Porsche выпустил первый электромобиль: опубликованы фото и видео

Porsche Taycan представили в двух мощных версиях, но ожидаются и более слабые модификации

Автопроизводитель Porsche представил свой первый электромобиль – седан Taycan, который разогнался до 145 км/ч на палубе авианосца. Это же авто стало первым в мире автомобилем с 800-вольтной бортовой электросистемой.

Премьера одновременно произошла в Северной Америке, Китае и Европе, сообщает пресс-служба немецкой компании.

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Электрокар построен на новой фирменной платформе Premium Platform Electric (PPE), она заточена специально под силовые установки. Porsche Taycan оснащается трехкамерной пневмоподвеской, адаптивными амортизаторами, электромеханическими стабилизаторами, системой активной аэродинамики и полноуправляемым шасси. Каждая ось оборудована синхронным электромотором на постоянных магнитах.

Taycan пока что презентовали в двух версиях - Turbo (680 л.с) и Turbo S (761 л.с.). Однако ожидаются и менее мощные модификации. Максимальная скорость обеих версий – 260 км/ч. При этом модификация Turbo разгоняется до 100 км/ч за 3,2 секунды, на одной зарядке проезжает до 450 км. Turbo S – разгоняется до 100 км/ч за 2,8 секунды, а ее запас хода составляет 412 км.

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Обе версии оборудованы литий-ионной батареей LG емкостью 93,4 кВт⋅ч. Porsche Taycan при этом поддерживает зарядку и переменным, и постоянным током. А функция быстрой зарядки позволяет за пять минут обеспечить запас хода на 100 километров.

К слову, интерьер Porsche впервые выполнен без использования натуральной кожи.

Напомним, ранее Porsche оштрафовали на 500 миллионов евро. Этот штраф стал очередным в череде наказаний концерна Volkswagen в рамках так называемого дизельгейта.

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