Pininfarina опубликовала первые фото электрического гиперкара PF0 за два миллиона долларов

В разработку, проектирование и выпуск в производство электромобиля компания инвестировала 20 миллионов евро

Итальянская компания Automobili Pininfarina готовится уже в следующем году в рамках Женевского автосалона презентовать свой полностью электрический гиперкар, который интригует всех впечатляющими характеристиками.

В разработку, проектирование и выпуск в производство электромобиля компания инвестировала 20 миллионов евро.

Pininfarina назвала свое творение PF0, а особую философию его дизайна — PURA. Она заключается в том, чтобы создавать автомобили с передовой аэродинамикой, новаторскими инженерными решениями и экстремальными уровнями мощности от электрификации.

Итак, PF0 оснастили трансмиссией от Rimac. До сотни он может разогнаться всего за 2 секунды. При этом ее максимальная скорость может достигать 400 км/ч, а запас хода – около 480 километров.

Но и это еще не все! В компании заявили, что их гиперкар может похвастаться едва ли правдоподобными 1 900 л.с. и 1 700 Нм крутящего момента.

"Мы делаем автомобиль для повседневного использования, а не для гонок", — отметил генеральный директор Automobili Pininfarina Майкл Перши.

Цена за один гиперкар достигает 1,7 миллиона фунтов. Pininfarina планирует выпустить всего 150 таких машин (более 2 млн долларов. – Ред.).

Интригует и внешний вид электромобиля. Первое, на что сразу же обращается внимание — одна светодиодная световая панель, которая простирается через переднюю часть автомобиля, соединяя более традиционные фары вместе. В задней части машины есть диффузор из углеродного волокна. Также через всю машину идут два больших плавника, которые тянутся назад от заднего окна и, как будто, подпираются исключительно одним вертикальным.

Как ранее сообщал Autogeek, японская компания Aspark объявила ценник на свой гиперкар Owl и он достигает 3,6 миллиона долларов.